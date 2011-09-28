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عبر الاتصال المرئي.. "إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية مع منظمة الهجرة الدولية لصالح اليمن

يستفيد منها 224,918 فردًا.. ضمن خطة الاستجابة الإنسانية

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر الاتصال المرئي اليوم، اتفاقية مشتركة مع منظمة الهجرة الدولية، لتنفيذ عدة مشاريع للشعب اليمني الشقيق في قطاعات الإيواء والتعليم وتنسيق المخيمات في محافظات مأرب وعدن ولحج وحضرموت، يستفيد منها 224,918 فردًا، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020، بتكلفة 15 مليون دولار أمريكي.

وقد وقّع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقعها عن المنظمة مديرها العام أنطونيو فيتورينو، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستجابة وتقديم المساعدات الطارئة للأفراد النازحين، وتحسين وصول الخدمات التعليمية لهم، ودعم استمراريتها، وتعافي قطاع التعليم من آثار الأزمة والنزوح.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن المشاريع التي ينفذها المركز بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية في العديد من البلدان ومنها الجمهورية اليمنية, حيث يسعى المركز لتقديم شتى المعونات الإغاثية وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر اليمنية النازحة، أملاً في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تمر بها، في سياق المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق في جميع مناطقه دون تمييز.

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عبر الاتصال المرئي.. "إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية مع منظمة الهجرة الدولية لصالح اليمن
سبق

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر الاتصال المرئي اليوم، اتفاقية مشتركة مع منظمة الهجرة الدولية، لتنفيذ عدة مشاريع للشعب اليمني الشقيق في قطاعات الإيواء والتعليم وتنسيق المخيمات في محافظات مأرب وعدن ولحج وحضرموت، يستفيد منها 224,918 فردًا، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020، بتكلفة 15 مليون دولار أمريكي.

وقد وقّع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقعها عن المنظمة مديرها العام أنطونيو فيتورينو، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستجابة وتقديم المساعدات الطارئة للأفراد النازحين، وتحسين وصول الخدمات التعليمية لهم، ودعم استمراريتها، وتعافي قطاع التعليم من آثار الأزمة والنزوح.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن المشاريع التي ينفذها المركز بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية في العديد من البلدان ومنها الجمهورية اليمنية, حيث يسعى المركز لتقديم شتى المعونات الإغاثية وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر اليمنية النازحة، أملاً في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تمر بها، في سياق المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق في جميع مناطقه دون تمييز.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
04:39 PM

عبر الاتصال المرئي.. "إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية مع منظمة الهجرة الدولية لصالح اليمن

يستفيد منها 224,918 فردًا.. ضمن خطة الاستجابة الإنسانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر الاتصال المرئي اليوم، اتفاقية مشتركة مع منظمة الهجرة الدولية، لتنفيذ عدة مشاريع للشعب اليمني الشقيق في قطاعات الإيواء والتعليم وتنسيق المخيمات في محافظات مأرب وعدن ولحج وحضرموت، يستفيد منها 224,918 فردًا، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020، بتكلفة 15 مليون دولار أمريكي.

وقد وقّع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقعها عن المنظمة مديرها العام أنطونيو فيتورينو، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستجابة وتقديم المساعدات الطارئة للأفراد النازحين، وتحسين وصول الخدمات التعليمية لهم، ودعم استمراريتها، وتعافي قطاع التعليم من آثار الأزمة والنزوح.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن المشاريع التي ينفذها المركز بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية في العديد من البلدان ومنها الجمهورية اليمنية, حيث يسعى المركز لتقديم شتى المعونات الإغاثية وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر اليمنية النازحة، أملاً في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تمر بها، في سياق المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق في جميع مناطقه دون تمييز.

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