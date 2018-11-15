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أمانة الرياض تعلن نِسَب إنجاز برنامج تحسين المشهد الحضري خلال 9 أشهر

أزالت 344 ألف لوحة دعائية و514.051 ملصقاً ورفعت 36.640 حاجزاً

حققت أمانة منطقة الرياض نِسَب إنجاز ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري لمدينة الرياض حتى الربع الثالث من العام الميلادي الجاري، ضمن المبادرات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ في إطار برامج التحول البلدي؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة لعموم السكان والزوار، وإزالة جميع مظاهر التلوث البصري، وسعياً لتوفير أعلى مستويات السلامة والراحة.

وكشفت في تقريرها عن معدلات الإنجاز خلال الأشهر التسعة الماضية؛ إذ تأتي استناداً إلى خط الأساس الذي حدد بداية العام الميلادي الحالي، وتمكنت من إزالة 344 ألف لوحة دعائية مخالفة بنسبة إنجاز تبلغ 96%؛ فيما أزالت 514.051 ملصقاً إعلانياً مخالفاً، ورفعت 36.640 حاجزاً خرسانياً بنسبة تبلغ 73%.

وأزالت أمانة الرياض حتى الربع الثالث من العام الحالي، الكتابات المشوهة للمظهر العام من 460 موقعاً، بنسبة إنجاز تبلغ 90%، وأصلحت ما مساحته 375.300 متر مربع من الحدائق وملاعب الأطفال والمساحات الخضراء بنسبة إنجاز قدرها 96%.

وأصلحت الأمانة خلال المدة ذاتها حفر شوارع بمساحة تبلغ 826.802 متر مربع، بإنجاز تُقَدر نسبته بـ83%، إضافة إلى إصلاحها الأرصفة المتهالكة بمساحة 41.445 متراً طولياً، بنسبة إنجاز تبلغ 75%، وأصلحت 50.265 عمود إنارة؛ فيما رفعت حتى الربع الثالث من العام الجاري 7.583.466 متراً مكعباً من مخالفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء، بنسبة إنجاز تبلغ 46%، وأزالت 14.983 مركبة مهملة وتالفة من الشوارع العامة والميادين، بنسبة إنجاز تبلغ 82%.

وقامت أمانة الرياض -خلال الأشهر التسعة الماضية- بتنظيف 907 مواقع من الاستراحات وأحواش المواشي والصناديق والأعشاش والمخيمات المنتشرة عشوائياً بالقرب من مداخل المدينة، وتبلغ نسبة الإنجاز 76%، وعالجت الأمانة وضع 3434 بائعاً جائلاً مخالفاً للأنظمة، بنسبة تبلغ 86%، وقامت بمعالجة وضع 190.700 حاوية نظافة داخل الأحياء، بإنجاز تُقَدر نسبته بـ93%.

ونفّذت أمانة الرياض أعمال تنسيق وزراعة للأشجار والورود في الشوارع الرئيسية والفرعية، بمساحة تبلغ 548 ألف متر مربع، وقامت بتخطيط ودهن الطرقات على مساحة تبلغ 5.820.437 متراً طولياً، بنسبة إنجاز قدرها 58%، وأصلحت أرقام المباني ولوحات مسميات الشوارع بواقع 9804 لوحات، وبنسبة إنجاز تقدر بـ71%.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الرياض تعلن نِسَب إنجاز برنامج تحسين المشهد الحضري خلال 9 أشهر
سبق

حققت أمانة منطقة الرياض نِسَب إنجاز ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري لمدينة الرياض حتى الربع الثالث من العام الميلادي الجاري، ضمن المبادرات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ في إطار برامج التحول البلدي؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة لعموم السكان والزوار، وإزالة جميع مظاهر التلوث البصري، وسعياً لتوفير أعلى مستويات السلامة والراحة.

وكشفت في تقريرها عن معدلات الإنجاز خلال الأشهر التسعة الماضية؛ إذ تأتي استناداً إلى خط الأساس الذي حدد بداية العام الميلادي الحالي، وتمكنت من إزالة 344 ألف لوحة دعائية مخالفة بنسبة إنجاز تبلغ 96%؛ فيما أزالت 514.051 ملصقاً إعلانياً مخالفاً، ورفعت 36.640 حاجزاً خرسانياً بنسبة تبلغ 73%.

وأزالت أمانة الرياض حتى الربع الثالث من العام الحالي، الكتابات المشوهة للمظهر العام من 460 موقعاً، بنسبة إنجاز تبلغ 90%، وأصلحت ما مساحته 375.300 متر مربع من الحدائق وملاعب الأطفال والمساحات الخضراء بنسبة إنجاز قدرها 96%.

وأصلحت الأمانة خلال المدة ذاتها حفر شوارع بمساحة تبلغ 826.802 متر مربع، بإنجاز تُقَدر نسبته بـ83%، إضافة إلى إصلاحها الأرصفة المتهالكة بمساحة 41.445 متراً طولياً، بنسبة إنجاز تبلغ 75%، وأصلحت 50.265 عمود إنارة؛ فيما رفعت حتى الربع الثالث من العام الجاري 7.583.466 متراً مكعباً من مخالفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء، بنسبة إنجاز تبلغ 46%، وأزالت 14.983 مركبة مهملة وتالفة من الشوارع العامة والميادين، بنسبة إنجاز تبلغ 82%.

وقامت أمانة الرياض -خلال الأشهر التسعة الماضية- بتنظيف 907 مواقع من الاستراحات وأحواش المواشي والصناديق والأعشاش والمخيمات المنتشرة عشوائياً بالقرب من مداخل المدينة، وتبلغ نسبة الإنجاز 76%، وعالجت الأمانة وضع 3434 بائعاً جائلاً مخالفاً للأنظمة، بنسبة تبلغ 86%، وقامت بمعالجة وضع 190.700 حاوية نظافة داخل الأحياء، بإنجاز تُقَدر نسبته بـ93%.

ونفّذت أمانة الرياض أعمال تنسيق وزراعة للأشجار والورود في الشوارع الرئيسية والفرعية، بمساحة تبلغ 548 ألف متر مربع، وقامت بتخطيط ودهن الطرقات على مساحة تبلغ 5.820.437 متراً طولياً، بنسبة إنجاز قدرها 58%، وأصلحت أرقام المباني ولوحات مسميات الشوارع بواقع 9804 لوحات، وبنسبة إنجاز تقدر بـ71%.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
09:51 AM

أمانة الرياض تعلن نِسَب إنجاز برنامج تحسين المشهد الحضري خلال 9 أشهر

أزالت 344 ألف لوحة دعائية و514.051 ملصقاً ورفعت 36.640 حاجزاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حققت أمانة منطقة الرياض نِسَب إنجاز ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري لمدينة الرياض حتى الربع الثالث من العام الميلادي الجاري، ضمن المبادرات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ في إطار برامج التحول البلدي؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة لعموم السكان والزوار، وإزالة جميع مظاهر التلوث البصري، وسعياً لتوفير أعلى مستويات السلامة والراحة.

وكشفت في تقريرها عن معدلات الإنجاز خلال الأشهر التسعة الماضية؛ إذ تأتي استناداً إلى خط الأساس الذي حدد بداية العام الميلادي الحالي، وتمكنت من إزالة 344 ألف لوحة دعائية مخالفة بنسبة إنجاز تبلغ 96%؛ فيما أزالت 514.051 ملصقاً إعلانياً مخالفاً، ورفعت 36.640 حاجزاً خرسانياً بنسبة تبلغ 73%.

وأزالت أمانة الرياض حتى الربع الثالث من العام الحالي، الكتابات المشوهة للمظهر العام من 460 موقعاً، بنسبة إنجاز تبلغ 90%، وأصلحت ما مساحته 375.300 متر مربع من الحدائق وملاعب الأطفال والمساحات الخضراء بنسبة إنجاز قدرها 96%.

وأصلحت الأمانة خلال المدة ذاتها حفر شوارع بمساحة تبلغ 826.802 متر مربع، بإنجاز تُقَدر نسبته بـ83%، إضافة إلى إصلاحها الأرصفة المتهالكة بمساحة 41.445 متراً طولياً، بنسبة إنجاز تبلغ 75%، وأصلحت 50.265 عمود إنارة؛ فيما رفعت حتى الربع الثالث من العام الجاري 7.583.466 متراً مكعباً من مخالفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء، بنسبة إنجاز تبلغ 46%، وأزالت 14.983 مركبة مهملة وتالفة من الشوارع العامة والميادين، بنسبة إنجاز تبلغ 82%.

وقامت أمانة الرياض -خلال الأشهر التسعة الماضية- بتنظيف 907 مواقع من الاستراحات وأحواش المواشي والصناديق والأعشاش والمخيمات المنتشرة عشوائياً بالقرب من مداخل المدينة، وتبلغ نسبة الإنجاز 76%، وعالجت الأمانة وضع 3434 بائعاً جائلاً مخالفاً للأنظمة، بنسبة تبلغ 86%، وقامت بمعالجة وضع 190.700 حاوية نظافة داخل الأحياء، بإنجاز تُقَدر نسبته بـ93%.

ونفّذت أمانة الرياض أعمال تنسيق وزراعة للأشجار والورود في الشوارع الرئيسية والفرعية، بمساحة تبلغ 548 ألف متر مربع، وقامت بتخطيط ودهن الطرقات على مساحة تبلغ 5.820.437 متراً طولياً، بنسبة إنجاز قدرها 58%، وأصلحت أرقام المباني ولوحات مسميات الشوارع بواقع 9804 لوحات، وبنسبة إنجاز تقدر بـ71%.

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