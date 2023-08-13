النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أرقام جديدة لـ"كورونا" في روسيا.. 5057 إصابة في آخر 24 ساعة

المركز الوطني للمكافحة: العدد الإجمالي للمصابين وصل لـ907758

قال المركز الوطني لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا: إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المكتشفة في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغ 5057 حالة.

وبذلك وصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 907758 حالة.

ووفقًا للمركز؛ فإن النمو اليومي لهذا المؤشر، لليوم الثاني عشر على التوالي، لا يتجاوز 0.6٪.

ووفق "روسيا اليوم"، تم تسجيل أدنى معدلات النمو اليومية في دائرة تشوكوتكا ذاتية الحكم (0%)، وكذلك في نينيتس ذاتية الحكم (0%)، ومقاطعة موسكو (0.2٪)، وأوسيتيا الشمالية (0.2٪)، وجمهورية الشيشان (0.2٪)، ومدينة موسكو (0.3٪).

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم في العاصمة الروسية، اكتشاف 692 حالة إصابة جديدة، و160 في بطرسبورغ، و148 في مقاطعة موسكو، و130 في مقاطعة نيجني نوفغورود.

روسيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
أرقام جديدة لـ"كورونا" في روسيا.. 5057 إصابة في آخر 24 ساعة
سبق

قال المركز الوطني لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا: إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المكتشفة في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغ 5057 حالة.

وبذلك وصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 907758 حالة.

ووفقًا للمركز؛ فإن النمو اليومي لهذا المؤشر، لليوم الثاني عشر على التوالي، لا يتجاوز 0.6٪.

ووفق "روسيا اليوم"، تم تسجيل أدنى معدلات النمو اليومية في دائرة تشوكوتكا ذاتية الحكم (0%)، وكذلك في نينيتس ذاتية الحكم (0%)، ومقاطعة موسكو (0.2٪)، وأوسيتيا الشمالية (0.2٪)، وجمهورية الشيشان (0.2٪)، ومدينة موسكو (0.3٪).

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم في العاصمة الروسية، اكتشاف 692 حالة إصابة جديدة، و160 في بطرسبورغ، و148 في مقاطعة موسكو، و130 في مقاطعة نيجني نوفغورود.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
01:07 PM

أرقام جديدة لـ"كورونا" في روسيا.. 5057 إصابة في آخر 24 ساعة

المركز الوطني للمكافحة: العدد الإجمالي للمصابين وصل لـ907758

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
248

قال المركز الوطني لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا: إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المكتشفة في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغ 5057 حالة.

وبذلك وصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 907758 حالة.

ووفقًا للمركز؛ فإن النمو اليومي لهذا المؤشر، لليوم الثاني عشر على التوالي، لا يتجاوز 0.6٪.

ووفق "روسيا اليوم"، تم تسجيل أدنى معدلات النمو اليومية في دائرة تشوكوتكا ذاتية الحكم (0%)، وكذلك في نينيتس ذاتية الحكم (0%)، ومقاطعة موسكو (0.2٪)، وأوسيتيا الشمالية (0.2٪)، وجمهورية الشيشان (0.2٪)، ومدينة موسكو (0.3٪).

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم في العاصمة الروسية، اكتشاف 692 حالة إصابة جديدة، و160 في بطرسبورغ، و148 في مقاطعة موسكو، و130 في مقاطعة نيجني نوفغورود.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,882
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,282
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,222
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,624

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة