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"الأرصاد" في تنبيه متقدم لـ "عسير": أمطار متوسطة إلى غزيرة

قالت: تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة وتستمر حتى الـ 8 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وكانت بعض محافظات ومراكز المنطقة قد شهدت أمس، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حيث شملت مركز بللسمر ومركزَي الصبيخة والخنقة بمحافظة طريب.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" في تنبيه متقدم لـ "عسير": أمطار متوسطة إلى غزيرة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وكانت بعض محافظات ومراكز المنطقة قد شهدت أمس، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حيث شملت مركز بللسمر ومركزَي الصبيخة والخنقة بمحافظة طريب.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
02:14 PM

"الأرصاد" في تنبيه متقدم لـ "عسير": أمطار متوسطة إلى غزيرة

قالت: تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة وتستمر حتى الـ 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وكانت بعض محافظات ومراكز المنطقة قد شهدت أمس، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حيث شملت مركز بللسمر ومركزَي الصبيخة والخنقة بمحافظة طريب.

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