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آل الشيخ يعتمد مجالس إدارات أندية الأهلي والقادسية والوحدة

اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ تشكيل مجلـس إدارة نادي الأهلي برئاسة ماجد بن عايض النفيعي، وعضوية كل من:

- عبدالله عبدالعزيز بترجي (نائبًا للرئيس).
- المهندس أحمد بكر الصائغ (أمينًا عامًّا).
- عبدالله فوزي فقيه (أمينًا للصندوق).
- خالد عبدالناصر الأيوبي (عضوًا).
- عبدالله فيصل حماد (عضوًا).
- محمد عدنان محمد حمد (عضوًا).

كما اعتمد رئيس مجلـس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي آل الشيخ تشكيل مجلـس إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد بن زامل الزامل، وعضوية كل من:
- ماجد إبراهيم الجميح (نائبًا للرئيس).
- عادل ماجد الرميحي (أمينًا عامًّا).
- فارس محمد المفلح (أمينًا للصندوق).
- محمد عبدالمحسن الراشد (عضوًا).
- مانع منصور المانع (عضوًا).
- بدر حسين التميمي (عضوًا).
- حمد محمد العمار (عضوًا).
- محمد سعود الصالح (عضوًا).

واعتمد أيضًا تركي آل الشيخ تشكيل مجلـس إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم بن عبدالحميد خيمي، وعضوية كل من:
- مروان عباس شعبان (نائبًا للرئيس).
- مشعل غازي القرشي (أمينًا عامًّا).
- بسام عبدالرزاق وعظ الدين (أمينًا للصندوق).
- عبدالله عبدالغني خوقير (عضوًا).
- أحمد زهير القرشي (عضوًا).
- باسم سليمان خياط (عضوًا).
- قصي نزار آل شيبان (عضوًا).
- أمين عادل أمين حافظ (عضوًا).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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آل الشيخ يعتمد مجالس إدارات أندية الأهلي والقادسية والوحدة
سبق

اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ تشكيل مجلـس إدارة نادي الأهلي برئاسة ماجد بن عايض النفيعي، وعضوية كل من:

- عبدالله عبدالعزيز بترجي (نائبًا للرئيس).
- المهندس أحمد بكر الصائغ (أمينًا عامًّا).
- عبدالله فوزي فقيه (أمينًا للصندوق).
- خالد عبدالناصر الأيوبي (عضوًا).
- عبدالله فيصل حماد (عضوًا).
- محمد عدنان محمد حمد (عضوًا).

كما اعتمد رئيس مجلـس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي آل الشيخ تشكيل مجلـس إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد بن زامل الزامل، وعضوية كل من:
- ماجد إبراهيم الجميح (نائبًا للرئيس).
- عادل ماجد الرميحي (أمينًا عامًّا).
- فارس محمد المفلح (أمينًا للصندوق).
- محمد عبدالمحسن الراشد (عضوًا).
- مانع منصور المانع (عضوًا).
- بدر حسين التميمي (عضوًا).
- حمد محمد العمار (عضوًا).
- محمد سعود الصالح (عضوًا).

واعتمد أيضًا تركي آل الشيخ تشكيل مجلـس إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم بن عبدالحميد خيمي، وعضوية كل من:
- مروان عباس شعبان (نائبًا للرئيس).
- مشعل غازي القرشي (أمينًا عامًّا).
- بسام عبدالرزاق وعظ الدين (أمينًا للصندوق).
- عبدالله عبدالغني خوقير (عضوًا).
- أحمد زهير القرشي (عضوًا).
- باسم سليمان خياط (عضوًا).
- قصي نزار آل شيبان (عضوًا).
- أمين عادل أمين حافظ (عضوًا).

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
11:35 PM

آل الشيخ يعتمد مجالس إدارات أندية الأهلي والقادسية والوحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ تشكيل مجلـس إدارة نادي الأهلي برئاسة ماجد بن عايض النفيعي، وعضوية كل من:

- عبدالله عبدالعزيز بترجي (نائبًا للرئيس).
- المهندس أحمد بكر الصائغ (أمينًا عامًّا).
- عبدالله فوزي فقيه (أمينًا للصندوق).
- خالد عبدالناصر الأيوبي (عضوًا).
- عبدالله فيصل حماد (عضوًا).
- محمد عدنان محمد حمد (عضوًا).

كما اعتمد رئيس مجلـس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي آل الشيخ تشكيل مجلـس إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد بن زامل الزامل، وعضوية كل من:
- ماجد إبراهيم الجميح (نائبًا للرئيس).
- عادل ماجد الرميحي (أمينًا عامًّا).
- فارس محمد المفلح (أمينًا للصندوق).
- محمد عبدالمحسن الراشد (عضوًا).
- مانع منصور المانع (عضوًا).
- بدر حسين التميمي (عضوًا).
- حمد محمد العمار (عضوًا).
- محمد سعود الصالح (عضوًا).

واعتمد أيضًا تركي آل الشيخ تشكيل مجلـس إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم بن عبدالحميد خيمي، وعضوية كل من:
- مروان عباس شعبان (نائبًا للرئيس).
- مشعل غازي القرشي (أمينًا عامًّا).
- بسام عبدالرزاق وعظ الدين (أمينًا للصندوق).
- عبدالله عبدالغني خوقير (عضوًا).
- أحمد زهير القرشي (عضوًا).
- باسم سليمان خياط (عضوًا).
- قصي نزار آل شيبان (عضوًا).
- أمين عادل أمين حافظ (عضوًا).

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