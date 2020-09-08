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"الاتصالات" تدعم ملتقى مكة الثقافي بتدرب 1000موظف وباحث و700 جهاز لوحي

"السواحة": تتضمن توفير شرائح إنترنت للطلاب المحتاجين عبر حملة "تعلم عن بعد"

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن مساهمتها في ملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة؟ في العالم الرقمي، والتي أطلقها امير مكة الأمير خالد الفيصل الأسبوع الماضي، حيث ستقوم بتدريب 1000 من الموظفين وطلاب الجامعات والباحثين عن عمل، ودعم 10 رواد أعمال، و700 جهاز لوحي.

جاء ذلك في برقية رفعها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، لأمير منطقة مكة المكرمة قال فيها: "إنه إشارة إلى الانطلاقة المباركة لمتلقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالمي الرقمي، والتي صاحبها إطلاق حملة "تعلم عن بعد" تحت إشراف ملتقى مكة الثقافي، بهدف دعم إدارات التعليم لتوفير أجهزة ذكية وشرائح إنترنت للطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود في مدن وقرى وهجر منطقة مكة المكرمة، ومساهمة من الوزارة في دعم هذه الحملة".

وأوضح "السواحة" أن مساهمات الوزارة تضمنت تدريب 1000 من الموظفين وطلاب الجامعات والباحثين عن عمل في المهارات الرقمية من أبناء منطقة مكة المكرمة .

وقال إن التدريب سيكون ضمن مبادرة "مهارات المستقبل" في مجالات نوعية تشمل: إنترنت الأشياء- الروبوتات - الذكاء الاصطناعي - أمن المعلومات - علم البيانات - إدارة قواعد البيانات- تحليل الأعمال- إدارة مشاريع الاتصالات والتقنية- التجارة الإلكترونية- الخدمات البريدية واللوجستية - هندسة الشبكات - البرمجيات - تطوير الويب والتطبيقات - تصميم وتطوير الألعاب - مراكز الاتصال - تشغيل وصيانة أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشار"السواحة" إلى أن المساهمات أيضًا تشمل دعم ونمو وتسريع 10 من رواد الأعمال من أبناء المنطقة بدعم تمكيني من خلال حزمة من الخدمات الفنية والتقنية تصل في إجمالها إلى مليون ريال.3

واختتم قائلاً: المساهمات تشمل أيضًا تقديم عدد 700جهاز لوحي بما يعادل "400" ألف ريال لحملة "تعلم عن بعد" من خلال شركاء الوزارة في مبادرة كلنا عطاء.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الاتصالات" تدعم ملتقى مكة الثقافي بتدرب 1000موظف وباحث و700 جهاز لوحي
سبق

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن مساهمتها في ملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة؟ في العالم الرقمي، والتي أطلقها امير مكة الأمير خالد الفيصل الأسبوع الماضي، حيث ستقوم بتدريب 1000 من الموظفين وطلاب الجامعات والباحثين عن عمل، ودعم 10 رواد أعمال، و700 جهاز لوحي.

جاء ذلك في برقية رفعها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، لأمير منطقة مكة المكرمة قال فيها: "إنه إشارة إلى الانطلاقة المباركة لمتلقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالمي الرقمي، والتي صاحبها إطلاق حملة "تعلم عن بعد" تحت إشراف ملتقى مكة الثقافي، بهدف دعم إدارات التعليم لتوفير أجهزة ذكية وشرائح إنترنت للطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود في مدن وقرى وهجر منطقة مكة المكرمة، ومساهمة من الوزارة في دعم هذه الحملة".

وأوضح "السواحة" أن مساهمات الوزارة تضمنت تدريب 1000 من الموظفين وطلاب الجامعات والباحثين عن عمل في المهارات الرقمية من أبناء منطقة مكة المكرمة .

وقال إن التدريب سيكون ضمن مبادرة "مهارات المستقبل" في مجالات نوعية تشمل: إنترنت الأشياء- الروبوتات - الذكاء الاصطناعي - أمن المعلومات - علم البيانات - إدارة قواعد البيانات- تحليل الأعمال- إدارة مشاريع الاتصالات والتقنية- التجارة الإلكترونية- الخدمات البريدية واللوجستية - هندسة الشبكات - البرمجيات - تطوير الويب والتطبيقات - تصميم وتطوير الألعاب - مراكز الاتصال - تشغيل وصيانة أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشار"السواحة" إلى أن المساهمات أيضًا تشمل دعم ونمو وتسريع 10 من رواد الأعمال من أبناء المنطقة بدعم تمكيني من خلال حزمة من الخدمات الفنية والتقنية تصل في إجمالها إلى مليون ريال.3

واختتم قائلاً: المساهمات تشمل أيضًا تقديم عدد 700جهاز لوحي بما يعادل "400" ألف ريال لحملة "تعلم عن بعد" من خلال شركاء الوزارة في مبادرة كلنا عطاء.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
05:24 PM

"الاتصالات" تدعم ملتقى مكة الثقافي بتدرب 1000موظف وباحث و700 جهاز لوحي

"السواحة": تتضمن توفير شرائح إنترنت للطلاب المحتاجين عبر حملة "تعلم عن بعد"

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عبدالله الراجحي - جدة
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أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن مساهمتها في ملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة؟ في العالم الرقمي، والتي أطلقها امير مكة الأمير خالد الفيصل الأسبوع الماضي، حيث ستقوم بتدريب 1000 من الموظفين وطلاب الجامعات والباحثين عن عمل، ودعم 10 رواد أعمال، و700 جهاز لوحي.

جاء ذلك في برقية رفعها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، لأمير منطقة مكة المكرمة قال فيها: "إنه إشارة إلى الانطلاقة المباركة لمتلقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالمي الرقمي، والتي صاحبها إطلاق حملة "تعلم عن بعد" تحت إشراف ملتقى مكة الثقافي، بهدف دعم إدارات التعليم لتوفير أجهزة ذكية وشرائح إنترنت للطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود في مدن وقرى وهجر منطقة مكة المكرمة، ومساهمة من الوزارة في دعم هذه الحملة".

وأوضح "السواحة" أن مساهمات الوزارة تضمنت تدريب 1000 من الموظفين وطلاب الجامعات والباحثين عن عمل في المهارات الرقمية من أبناء منطقة مكة المكرمة .

وقال إن التدريب سيكون ضمن مبادرة "مهارات المستقبل" في مجالات نوعية تشمل: إنترنت الأشياء- الروبوتات - الذكاء الاصطناعي - أمن المعلومات - علم البيانات - إدارة قواعد البيانات- تحليل الأعمال- إدارة مشاريع الاتصالات والتقنية- التجارة الإلكترونية- الخدمات البريدية واللوجستية - هندسة الشبكات - البرمجيات - تطوير الويب والتطبيقات - تصميم وتطوير الألعاب - مراكز الاتصال - تشغيل وصيانة أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشار"السواحة" إلى أن المساهمات أيضًا تشمل دعم ونمو وتسريع 10 من رواد الأعمال من أبناء المنطقة بدعم تمكيني من خلال حزمة من الخدمات الفنية والتقنية تصل في إجمالها إلى مليون ريال.3

واختتم قائلاً: المساهمات تشمل أيضًا تقديم عدد 700جهاز لوحي بما يعادل "400" ألف ريال لحملة "تعلم عن بعد" من خلال شركاء الوزارة في مبادرة كلنا عطاء.

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