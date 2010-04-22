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المجلس الأعلى للقضاء يوجه 58 قاضيًا للعمل في محاكم الدرجة الأولى

استعرض جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة

عقد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس المجلس المكلف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اجتماعه الرابع في دورته الرابعة -عبر الاتصال المرئي- بمشاركة أعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض التقارير المرفوعة من لجنة تفعيل الاستئناف بشأن الدوائر الجزائية في عدد من محاكم الاستئناف، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة.

كما أصدر المجلس قراره بتوجيه 58 قاضياً للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى بعد استكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم.

واستعرض المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة والموضوعات المتصلة بالعمل القضائي، وأصدر فيها القرارات اللازمة التي من شأنها الإسهام في رفع الكفاءة القضائية وتعزيز العدالة الناجزة.

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المجلس الأعلى للقضاء يوجه 58 قاضيًا للعمل في محاكم الدرجة الأولى
سبق

عقد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس المجلس المكلف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اجتماعه الرابع في دورته الرابعة -عبر الاتصال المرئي- بمشاركة أعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض التقارير المرفوعة من لجنة تفعيل الاستئناف بشأن الدوائر الجزائية في عدد من محاكم الاستئناف، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة.

كما أصدر المجلس قراره بتوجيه 58 قاضياً للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى بعد استكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم.

واستعرض المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة والموضوعات المتصلة بالعمل القضائي، وأصدر فيها القرارات اللازمة التي من شأنها الإسهام في رفع الكفاءة القضائية وتعزيز العدالة الناجزة.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
05:22 PM

المجلس الأعلى للقضاء يوجه 58 قاضيًا للعمل في محاكم الدرجة الأولى

استعرض جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة

A A A
حمد الفراج - الرياض
0
1,175

عقد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس المجلس المكلف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اجتماعه الرابع في دورته الرابعة -عبر الاتصال المرئي- بمشاركة أعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض التقارير المرفوعة من لجنة تفعيل الاستئناف بشأن الدوائر الجزائية في عدد من محاكم الاستئناف، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة.

كما أصدر المجلس قراره بتوجيه 58 قاضياً للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى بعد استكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم.

واستعرض المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة والموضوعات المتصلة بالعمل القضائي، وأصدر فيها القرارات اللازمة التي من شأنها الإسهام في رفع الكفاءة القضائية وتعزيز العدالة الناجزة.

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