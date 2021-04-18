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عبر "مدرستى".. انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني بمدارس تبوك

"العُمري" يخاطب طلاب ثانوية أم القرى ويحثهم على المثابرة والاجتهاد

‬ انطلقت، اليوم الأحد، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442هـ عن بُعد للطلاب والطالبات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في تعليم تبوك، وذلك من الساعة 12:30 إلى 2.30 ظهراً عبر منصة "مدرستي".

وفي التفاصيل، تأتي اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية استكمالاً لعمليات القياس والتقويم التي ينفذها المعلمون والمعلمات مع طلابهم بشكل أسبوعي، كما تتزامن مع ما تبقى من اختبارات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، ليصل عدد الذين يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442 في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في تعليم تبوك أكثر من 160 ألف طالب وطالبة.

فيما تابع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري ميدانياً انطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وخاطب أبناءه الطلبة في المنطقة من ثانوية أم القرى عن بُعد، وحثهم على المثابرة والجد والاجتهاد.

كما قام مدير "‫تعليم تبوك" يتفقد مرافق المدرسة التي تضمنت الغرف الإدارية، ومكتب المرشد الطلابي، ومركز الدعم والمساندة، ومعمل الحاسب الآلي، واستمع لشرح عن آلية العمل في المدرسة خلال فترة الاختبارات من قائدها عبدالعزيز المشهوري، وثمّن المدير العام جهود الجميع متمنياً لهم التوفيق.

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عبر "مدرستى".. انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني بمدارس تبوك
سبق

‬ انطلقت، اليوم الأحد، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442هـ عن بُعد للطلاب والطالبات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في تعليم تبوك، وذلك من الساعة 12:30 إلى 2.30 ظهراً عبر منصة "مدرستي".

وفي التفاصيل، تأتي اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية استكمالاً لعمليات القياس والتقويم التي ينفذها المعلمون والمعلمات مع طلابهم بشكل أسبوعي، كما تتزامن مع ما تبقى من اختبارات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، ليصل عدد الذين يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442 في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في تعليم تبوك أكثر من 160 ألف طالب وطالبة.

فيما تابع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري ميدانياً انطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وخاطب أبناءه الطلبة في المنطقة من ثانوية أم القرى عن بُعد، وحثهم على المثابرة والجد والاجتهاد.

كما قام مدير "‫تعليم تبوك" يتفقد مرافق المدرسة التي تضمنت الغرف الإدارية، ومكتب المرشد الطلابي، ومركز الدعم والمساندة، ومعمل الحاسب الآلي، واستمع لشرح عن آلية العمل في المدرسة خلال فترة الاختبارات من قائدها عبدالعزيز المشهوري، وثمّن المدير العام جهود الجميع متمنياً لهم التوفيق.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
02:51 PM

عبر "مدرستى".. انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني بمدارس تبوك

"العُمري" يخاطب طلاب ثانوية أم القرى ويحثهم على المثابرة والاجتهاد

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نواف الغضوري - الرياض
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‬ انطلقت، اليوم الأحد، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442هـ عن بُعد للطلاب والطالبات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في تعليم تبوك، وذلك من الساعة 12:30 إلى 2.30 ظهراً عبر منصة "مدرستي".

وفي التفاصيل، تأتي اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية استكمالاً لعمليات القياس والتقويم التي ينفذها المعلمون والمعلمات مع طلابهم بشكل أسبوعي، كما تتزامن مع ما تبقى من اختبارات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، ليصل عدد الذين يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442 في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في تعليم تبوك أكثر من 160 ألف طالب وطالبة.

فيما تابع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري ميدانياً انطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وخاطب أبناءه الطلبة في المنطقة من ثانوية أم القرى عن بُعد، وحثهم على المثابرة والجد والاجتهاد.

كما قام مدير "‫تعليم تبوك" يتفقد مرافق المدرسة التي تضمنت الغرف الإدارية، ومكتب المرشد الطلابي، ومركز الدعم والمساندة، ومعمل الحاسب الآلي، واستمع لشرح عن آلية العمل في المدرسة خلال فترة الاختبارات من قائدها عبدالعزيز المشهوري، وثمّن المدير العام جهود الجميع متمنياً لهم التوفيق.

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