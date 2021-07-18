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مدينة الأنعام ببريدة تشهد حراكاً اقتصادياً نشطاً من الباحثين عن أضحية العيد

تشكل فرصة استثمارية متعددة أمام عدد كبير من الشباب لممارسة تجارة الأضاحي

تشهد مدينة الأنعام في مدينة بريدة بمنطقة القصيم حالياً حراكاً اقتصادياً نشطاً من الباحثين عن أضحية العيد.
وتشكل مدينة الأنعام فرصة استثمارية متعددة أمام عدد كبير من الشباب لممارسة تجارة الأضاحي، وبيع مستلزمات الذبح، إضافة إلى عدد من الخدمات العامة، ضمن منظومة اقتصادية ذات قيمة تسويقية عالية.
وتعد مدينة الأنعام ببريدة أكبر سوق للأغنام والأبل على مستوى المملكة، حيث تتربع على مساحة إجمالية تجاوزت 600 ألف متر مربع، وباتت تمتلئ بالجالبين والعارضين منذ ساعات الفجر الأولى، وسط أساليب مختلفة لجذب المتسوقين، وتسويق الأضاحي.
يذكر أن أمانة منطقة القصيم، عززت وجودها وتوزيع المهام، لتخطيط منطقة البيع، وتوزيع المراقبين، وتعزيز أعمال الصيانة والنظافة ونظافة المرافق، وتوعية مرتادي مدينة الأنعام حول مفاهيم الذبح والأضاحي.

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مدينة الأنعام ببريدة تشهد حراكاً اقتصادياً نشطاً من الباحثين عن أضحية العيد
سبق

تشهد مدينة الأنعام في مدينة بريدة بمنطقة القصيم حالياً حراكاً اقتصادياً نشطاً من الباحثين عن أضحية العيد.
وتشكل مدينة الأنعام فرصة استثمارية متعددة أمام عدد كبير من الشباب لممارسة تجارة الأضاحي، وبيع مستلزمات الذبح، إضافة إلى عدد من الخدمات العامة، ضمن منظومة اقتصادية ذات قيمة تسويقية عالية.
وتعد مدينة الأنعام ببريدة أكبر سوق للأغنام والأبل على مستوى المملكة، حيث تتربع على مساحة إجمالية تجاوزت 600 ألف متر مربع، وباتت تمتلئ بالجالبين والعارضين منذ ساعات الفجر الأولى، وسط أساليب مختلفة لجذب المتسوقين، وتسويق الأضاحي.
يذكر أن أمانة منطقة القصيم، عززت وجودها وتوزيع المهام، لتخطيط منطقة البيع، وتوزيع المراقبين، وتعزيز أعمال الصيانة والنظافة ونظافة المرافق، وتوعية مرتادي مدينة الأنعام حول مفاهيم الذبح والأضاحي.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
03:11 PM

مدينة الأنعام ببريدة تشهد حراكاً اقتصادياً نشطاً من الباحثين عن أضحية العيد

تشكل فرصة استثمارية متعددة أمام عدد كبير من الشباب لممارسة تجارة الأضاحي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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تشهد مدينة الأنعام في مدينة بريدة بمنطقة القصيم حالياً حراكاً اقتصادياً نشطاً من الباحثين عن أضحية العيد.
وتشكل مدينة الأنعام فرصة استثمارية متعددة أمام عدد كبير من الشباب لممارسة تجارة الأضاحي، وبيع مستلزمات الذبح، إضافة إلى عدد من الخدمات العامة، ضمن منظومة اقتصادية ذات قيمة تسويقية عالية.
وتعد مدينة الأنعام ببريدة أكبر سوق للأغنام والأبل على مستوى المملكة، حيث تتربع على مساحة إجمالية تجاوزت 600 ألف متر مربع، وباتت تمتلئ بالجالبين والعارضين منذ ساعات الفجر الأولى، وسط أساليب مختلفة لجذب المتسوقين، وتسويق الأضاحي.
يذكر أن أمانة منطقة القصيم، عززت وجودها وتوزيع المهام، لتخطيط منطقة البيع، وتوزيع المراقبين، وتعزيز أعمال الصيانة والنظافة ونظافة المرافق، وتوعية مرتادي مدينة الأنعام حول مفاهيم الذبح والأضاحي.

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