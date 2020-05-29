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"الغذاء والدواء" الأمريكية تطالب بسحب علاج للسكري يحتوي على مادة مسرطنة

طالبت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بسحب علاج مرض السكري "ميتفورمين" من الأسواق بعد أن كشفت احتمالية وجود مادة مسرطنة بنسبة عالية.

ونقلت تقارير أمريكية عن المتحدثة باسم هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أن التحليلات كشفت عن احتواء العلاج على مادة تُعرف باسم (N-nitrosodimethylamine) تصنّفها منظمة الصحة العالمية مادة مسرطنة، حيث وجدت كميات غير مقبولة في بعض إصدارات علاج ميتفورمين الذي يستخدم في علاج السكري من النوع الثاني.

وذكرت التقارير أن 21 مليون وصفة طبية صدرت لهذه الإصدارات من الدواء في أمريكا العام الماضي، وهو ما يمثل نحو ربع وصفات هذا العلاج بشكل عام.

يُنتظر أن تبدأ شركات الأدوية بسحب الإصدارات المعنية من ميتفورمين من الأسواق الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة.

هيئة الغذاء والدواء الأمريكية علاج مرض السكري ميتفورمين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" الأمريكية تطالب بسحب علاج للسكري يحتوي على مادة مسرطنة
سبق

طالبت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بسحب علاج مرض السكري "ميتفورمين" من الأسواق بعد أن كشفت احتمالية وجود مادة مسرطنة بنسبة عالية.

ونقلت تقارير أمريكية عن المتحدثة باسم هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أن التحليلات كشفت عن احتواء العلاج على مادة تُعرف باسم (N-nitrosodimethylamine) تصنّفها منظمة الصحة العالمية مادة مسرطنة، حيث وجدت كميات غير مقبولة في بعض إصدارات علاج ميتفورمين الذي يستخدم في علاج السكري من النوع الثاني.

وذكرت التقارير أن 21 مليون وصفة طبية صدرت لهذه الإصدارات من الدواء في أمريكا العام الماضي، وهو ما يمثل نحو ربع وصفات هذا العلاج بشكل عام.

يُنتظر أن تبدأ شركات الأدوية بسحب الإصدارات المعنية من ميتفورمين من الأسواق الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
01:03 PM

"الغذاء والدواء" الأمريكية تطالب بسحب علاج للسكري يحتوي على مادة مسرطنة

A A A
خالد علي - جدة
1
2,199

طالبت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بسحب علاج مرض السكري "ميتفورمين" من الأسواق بعد أن كشفت احتمالية وجود مادة مسرطنة بنسبة عالية.

ونقلت تقارير أمريكية عن المتحدثة باسم هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أن التحليلات كشفت عن احتواء العلاج على مادة تُعرف باسم (N-nitrosodimethylamine) تصنّفها منظمة الصحة العالمية مادة مسرطنة، حيث وجدت كميات غير مقبولة في بعض إصدارات علاج ميتفورمين الذي يستخدم في علاج السكري من النوع الثاني.

وذكرت التقارير أن 21 مليون وصفة طبية صدرت لهذه الإصدارات من الدواء في أمريكا العام الماضي، وهو ما يمثل نحو ربع وصفات هذا العلاج بشكل عام.

يُنتظر أن تبدأ شركات الأدوية بسحب الإصدارات المعنية من ميتفورمين من الأسواق الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة.

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