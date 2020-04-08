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تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى حتى 2022

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن بطولة العالم المقررة في ولاية أوريغون الأمريكية ستقام في يوليو 2022 بدلاً من أغسطس 2021؛ لتجنب التعارض مع الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو.

وستُقام البطولة التي تأجَّلت سنة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بين 15 و24 يوليو 2022.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي: "صادَقَ الاتحاد الدولي على المواعيد الجديدة هذا الأسبوع بعد مفاوضات طويلة مع المعنيين في هذه الرياضة، وخصوصًا منظمي بطولتَيْن كبريَيْن، ستقامان في يوليو وأغسطس 2022، هما ألعاب الكومنولث في برمنغهام (27 يوليو حتى 7 أغسطس)، ودورة الألعاب الرياضية الأوروبية في ميونيخ (11 حتى 21 أغسطس)".

وتابع: "ستجنب الروزنامة الجديدة المنافسة بين تلك الأحداث الكبرى. وبفضل برمجة دقيقة سيشارك الرياضيون بثلاث بطولات عالية المستوى".

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن نهاية الشهر الماضي تأجيل موعد بطولته العالمية التي كانت مقررة بين 6 و15 أغسطس 2021 بمدينة يوجين بولاية أوريغون الأمريكية إلى عام 2022؛ وذلك إفساحًا للمجال أمام الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو الصيفي الذي تأجل أيضًا بسبب تفشي فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى حتى 2022
سبق

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن بطولة العالم المقررة في ولاية أوريغون الأمريكية ستقام في يوليو 2022 بدلاً من أغسطس 2021؛ لتجنب التعارض مع الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو.

وستُقام البطولة التي تأجَّلت سنة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بين 15 و24 يوليو 2022.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي: "صادَقَ الاتحاد الدولي على المواعيد الجديدة هذا الأسبوع بعد مفاوضات طويلة مع المعنيين في هذه الرياضة، وخصوصًا منظمي بطولتَيْن كبريَيْن، ستقامان في يوليو وأغسطس 2022، هما ألعاب الكومنولث في برمنغهام (27 يوليو حتى 7 أغسطس)، ودورة الألعاب الرياضية الأوروبية في ميونيخ (11 حتى 21 أغسطس)".

وتابع: "ستجنب الروزنامة الجديدة المنافسة بين تلك الأحداث الكبرى. وبفضل برمجة دقيقة سيشارك الرياضيون بثلاث بطولات عالية المستوى".

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن نهاية الشهر الماضي تأجيل موعد بطولته العالمية التي كانت مقررة بين 6 و15 أغسطس 2021 بمدينة يوجين بولاية أوريغون الأمريكية إلى عام 2022؛ وذلك إفساحًا للمجال أمام الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو الصيفي الذي تأجل أيضًا بسبب تفشي فيروس كورونا.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:54 PM

تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى حتى 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن بطولة العالم المقررة في ولاية أوريغون الأمريكية ستقام في يوليو 2022 بدلاً من أغسطس 2021؛ لتجنب التعارض مع الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو.

وستُقام البطولة التي تأجَّلت سنة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بين 15 و24 يوليو 2022.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي: "صادَقَ الاتحاد الدولي على المواعيد الجديدة هذا الأسبوع بعد مفاوضات طويلة مع المعنيين في هذه الرياضة، وخصوصًا منظمي بطولتَيْن كبريَيْن، ستقامان في يوليو وأغسطس 2022، هما ألعاب الكومنولث في برمنغهام (27 يوليو حتى 7 أغسطس)، ودورة الألعاب الرياضية الأوروبية في ميونيخ (11 حتى 21 أغسطس)".

وتابع: "ستجنب الروزنامة الجديدة المنافسة بين تلك الأحداث الكبرى. وبفضل برمجة دقيقة سيشارك الرياضيون بثلاث بطولات عالية المستوى".

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن نهاية الشهر الماضي تأجيل موعد بطولته العالمية التي كانت مقررة بين 6 و15 أغسطس 2021 بمدينة يوجين بولاية أوريغون الأمريكية إلى عام 2022؛ وذلك إفساحًا للمجال أمام الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو الصيفي الذي تأجل أيضًا بسبب تفشي فيروس كورونا.

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