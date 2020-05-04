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إعفاء المتدربين المتوقع تخرجهم الفصل المقبل من "تعاوني" برنامجي الدبلوم و‫البكالوريوس

مراعاة وتقديرًا من المؤسسة للظروف الحالية الاستثنائية

‏‫وجّه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني، بإعفاء المتدربين المتوقع تخرجهم الفصل التدريبي المقبل، من التدريب التعاوني لبرنامجي الدبلوم و‫البكالوريوس.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، بشأن التدريب التعاوني مراعاة للظروف الحالية الاستثنائية وجّه المحافظ بإعفاء المتدربين المتوقع تخرجهم الفصل التدريبي القادم فقط من التدريب التعاوني (البكالوريوس / الدبلوم)، وفق الضوابط الآتية:

- الإجراء يقتصر على المتدربين المتوقع تخرجهم والمتبقي لهم التدريب التعاوني للفصل القادم فقط.

- أن يكون المتدرب على رأس العمل وموضح ذلك في النظام بالمؤسسة.

- إحضار ما يثبت أن المتدرب لديه خبرة عملية في مجال التخصص الذي يتدرب عليه حاليًا.

المؤسسة العامة للتدريب التقني التدريب التعاوني فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعفاء المتدربين المتوقع تخرجهم الفصل المقبل من "تعاوني" برنامجي الدبلوم و‫البكالوريوس
سبق

‏‫وجّه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني، بإعفاء المتدربين المتوقع تخرجهم الفصل التدريبي المقبل، من التدريب التعاوني لبرنامجي الدبلوم و‫البكالوريوس.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، بشأن التدريب التعاوني مراعاة للظروف الحالية الاستثنائية وجّه المحافظ بإعفاء المتدربين المتوقع تخرجهم الفصل التدريبي القادم فقط من التدريب التعاوني (البكالوريوس / الدبلوم)، وفق الضوابط الآتية:

- الإجراء يقتصر على المتدربين المتوقع تخرجهم والمتبقي لهم التدريب التعاوني للفصل القادم فقط.

- أن يكون المتدرب على رأس العمل وموضح ذلك في النظام بالمؤسسة.

- إحضار ما يثبت أن المتدرب لديه خبرة عملية في مجال التخصص الذي يتدرب عليه حاليًا.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
12:46 AM

إعفاء المتدربين المتوقع تخرجهم الفصل المقبل من "تعاوني" برنامجي الدبلوم و‫البكالوريوس

مراعاة وتقديرًا من المؤسسة للظروف الحالية الاستثنائية

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
329

‏‫وجّه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني، بإعفاء المتدربين المتوقع تخرجهم الفصل التدريبي المقبل، من التدريب التعاوني لبرنامجي الدبلوم و‫البكالوريوس.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، بشأن التدريب التعاوني مراعاة للظروف الحالية الاستثنائية وجّه المحافظ بإعفاء المتدربين المتوقع تخرجهم الفصل التدريبي القادم فقط من التدريب التعاوني (البكالوريوس / الدبلوم)، وفق الضوابط الآتية:

- الإجراء يقتصر على المتدربين المتوقع تخرجهم والمتبقي لهم التدريب التعاوني للفصل القادم فقط.

- أن يكون المتدرب على رأس العمل وموضح ذلك في النظام بالمؤسسة.

- إحضار ما يثبت أن المتدرب لديه خبرة عملية في مجال التخصص الذي يتدرب عليه حاليًا.

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