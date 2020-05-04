إعفاء المتدربين المتوقع تخرجهم الفصل المقبل من "تعاوني" برنامجي الدبلوم والبكالوريوس
مراعاة وتقديرًا من المؤسسة للظروف الحالية الاستثنائية
وجّه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني، بإعفاء المتدربين المتوقع تخرجهم الفصل التدريبي المقبل، من التدريب التعاوني لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس.
وأوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، بشأن التدريب التعاوني مراعاة للظروف الحالية الاستثنائية وجّه المحافظ بإعفاء المتدربين المتوقع تخرجهم الفصل التدريبي القادم فقط من التدريب التعاوني (البكالوريوس / الدبلوم)، وفق الضوابط الآتية:
- الإجراء يقتصر على المتدربين المتوقع تخرجهم والمتبقي لهم التدريب التعاوني للفصل القادم فقط.
- أن يكون المتدرب على رأس العمل وموضح ذلك في النظام بالمؤسسة.
- إحضار ما يثبت أن المتدرب لديه خبرة عملية في مجال التخصص الذي يتدرب عليه حاليًا.
إعفاء المتدربين المتوقع تخرجهم الفصل المقبل من "تعاوني" برنامجي الدبلوم والبكالوريوس
هادي العصيميسبق2020-05-04
وجّه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني، بإعفاء المتدربين المتوقع تخرجهم الفصل التدريبي المقبل، من التدريب التعاوني لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس.
وأوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، بشأن التدريب التعاوني مراعاة للظروف الحالية الاستثنائية وجّه المحافظ بإعفاء المتدربين المتوقع تخرجهم الفصل التدريبي القادم فقط من التدريب التعاوني (البكالوريوس / الدبلوم)، وفق الضوابط الآتية:
- الإجراء يقتصر على المتدربين المتوقع تخرجهم والمتبقي لهم التدريب التعاوني للفصل القادم فقط.
- أن يكون المتدرب على رأس العمل وموضح ذلك في النظام بالمؤسسة.
- إحضار ما يثبت أن المتدرب لديه خبرة عملية في مجال التخصص الذي يتدرب عليه حاليًا.
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
12:46 AM
إعفاء المتدربين المتوقع تخرجهم الفصل المقبل من "تعاوني" برنامجي الدبلوم والبكالوريوس
مراعاة وتقديرًا من المؤسسة للظروف الحالية الاستثنائية
وجّه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني، بإعفاء المتدربين المتوقع تخرجهم الفصل التدريبي المقبل، من التدريب التعاوني لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس.
وأوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، بشأن التدريب التعاوني مراعاة للظروف الحالية الاستثنائية وجّه المحافظ بإعفاء المتدربين المتوقع تخرجهم الفصل التدريبي القادم فقط من التدريب التعاوني (البكالوريوس / الدبلوم)، وفق الضوابط الآتية:
- الإجراء يقتصر على المتدربين المتوقع تخرجهم والمتبقي لهم التدريب التعاوني للفصل القادم فقط.
- أن يكون المتدرب على رأس العمل وموضح ذلك في النظام بالمؤسسة.
- إحضار ما يثبت أن المتدرب لديه خبرة عملية في مجال التخصص الذي يتدرب عليه حاليًا.