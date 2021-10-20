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"حقوق الإنسان" تطلق برنامجًا لتطوير القدرات الدولية للجمعيات الأهلية

بتعاون مفوضية الأمم المتحدة ومشاركة مختصين من داخل وخارج المملكة

أطلقت هيئة حقوق الإنسان، في مقرها بالرياض اليوم، برنامجًا تدريبيًّا متخصصًا عن "دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة في متابعة تنفيذ التوصيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان"؛ وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومشاركة مختصين من داخل وخارج المملكة.

هذا، وقد دشن البرنامج الذي جاء كورشة تدريبية، نائبُ رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيال؛ وذلك بحضور مشاركين ومشاركات من العديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة.

وتسعى الهيئة من هذه الورشة التي تستمر يومين، إلى تطوير قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية للتفاعل مع النظام الدولي، وتعزيز مساهمتها في تنفيذ التوصيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، والتشاور والتنسيق بينها وبين الهيئة للعمل في مجال إعداد التقارير والمتابعة، بالإضافة إلى تطوير معرفة المشاركين والمشاركات في الورشة بالآليات الدولية لحقوق الإنسان، ومساهمتهم في اختيار التوصيات.

حقوق الإنسان هيئة حقوق الإنسان الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حقوق الإنسان" تطلق برنامجًا لتطوير القدرات الدولية للجمعيات الأهلية
سبق

أطلقت هيئة حقوق الإنسان، في مقرها بالرياض اليوم، برنامجًا تدريبيًّا متخصصًا عن "دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة في متابعة تنفيذ التوصيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان"؛ وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومشاركة مختصين من داخل وخارج المملكة.

هذا، وقد دشن البرنامج الذي جاء كورشة تدريبية، نائبُ رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيال؛ وذلك بحضور مشاركين ومشاركات من العديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة.

وتسعى الهيئة من هذه الورشة التي تستمر يومين، إلى تطوير قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية للتفاعل مع النظام الدولي، وتعزيز مساهمتها في تنفيذ التوصيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، والتشاور والتنسيق بينها وبين الهيئة للعمل في مجال إعداد التقارير والمتابعة، بالإضافة إلى تطوير معرفة المشاركين والمشاركات في الورشة بالآليات الدولية لحقوق الإنسان، ومساهمتهم في اختيار التوصيات.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
01:43 PM

"حقوق الإنسان" تطلق برنامجًا لتطوير القدرات الدولية للجمعيات الأهلية

بتعاون مفوضية الأمم المتحدة ومشاركة مختصين من داخل وخارج المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت هيئة حقوق الإنسان، في مقرها بالرياض اليوم، برنامجًا تدريبيًّا متخصصًا عن "دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة في متابعة تنفيذ التوصيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان"؛ وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومشاركة مختصين من داخل وخارج المملكة.

هذا، وقد دشن البرنامج الذي جاء كورشة تدريبية، نائبُ رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيال؛ وذلك بحضور مشاركين ومشاركات من العديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة.

وتسعى الهيئة من هذه الورشة التي تستمر يومين، إلى تطوير قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية للتفاعل مع النظام الدولي، وتعزيز مساهمتها في تنفيذ التوصيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، والتشاور والتنسيق بينها وبين الهيئة للعمل في مجال إعداد التقارير والمتابعة، بالإضافة إلى تطوير معرفة المشاركين والمشاركات في الورشة بالآليات الدولية لحقوق الإنسان، ومساهمتهم في اختيار التوصيات.

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