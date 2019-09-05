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"الراجحي": دعم القيادة للقطاع غير الربحي جعل المملكة تحتل مركزاً متقدماً عالمياً

قال إن ديننا الحنيف يحثنا على العمل الخيري وهو عادة راسخة في أخلاقياتنا

أثنى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي بالجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية في مجال العمل الخيري ودعم القطاع غير الربحي، مشيراً إلى أن المملكة تحتل مركزاً متقدماً ضمن قائمة أكثر الدول في العالم تقديماً للمساعدات.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري قال فيها: تحتل مملكتنا الحبيبة مركزاً متقدماً ضمن قائمة أكثر الدول في العالم تقديماً للمساعدات الخيرية.

وأضاف: فديننا الحنيف يحثنا عليه، كما أنه عادة راسخة في أخلاقياتنا، ومبدأ يعزز لحمة وترابط المجتمعات، وقيادتنا الرشيدة تدعم بسخاء القطاع غير الربحي والجهود التطوعية.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اليوم الخامس من شهر سبتمبر من كل سنة يوماً دولياً للعمل الخيري، وقد أعلن ذلك في عام 2012م، ويهدف تخصيص اليوم الدولي للعمل الخيري للتوعية بالعمل الخيري وتوفير منصة مشتركة للأنشطة الخيرية حول العالم ليشارك بها الأفراد والمنظمات الخيرية والإنسانية والتطوعية من أجل تحقيق أهدافهم على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الراجحي": دعم القيادة للقطاع غير الربحي جعل المملكة تحتل مركزاً متقدماً عالمياً
سبق

أثنى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي بالجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية في مجال العمل الخيري ودعم القطاع غير الربحي، مشيراً إلى أن المملكة تحتل مركزاً متقدماً ضمن قائمة أكثر الدول في العالم تقديماً للمساعدات.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري قال فيها: تحتل مملكتنا الحبيبة مركزاً متقدماً ضمن قائمة أكثر الدول في العالم تقديماً للمساعدات الخيرية.

وأضاف: فديننا الحنيف يحثنا عليه، كما أنه عادة راسخة في أخلاقياتنا، ومبدأ يعزز لحمة وترابط المجتمعات، وقيادتنا الرشيدة تدعم بسخاء القطاع غير الربحي والجهود التطوعية.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اليوم الخامس من شهر سبتمبر من كل سنة يوماً دولياً للعمل الخيري، وقد أعلن ذلك في عام 2012م، ويهدف تخصيص اليوم الدولي للعمل الخيري للتوعية بالعمل الخيري وتوفير منصة مشتركة للأنشطة الخيرية حول العالم ليشارك بها الأفراد والمنظمات الخيرية والإنسانية والتطوعية من أجل تحقيق أهدافهم على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
10:25 PM

"الراجحي": دعم القيادة للقطاع غير الربحي جعل المملكة تحتل مركزاً متقدماً عالمياً

قال إن ديننا الحنيف يحثنا على العمل الخيري وهو عادة راسخة في أخلاقياتنا

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عبدالله العنزي - الرياض
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أثنى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي بالجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية في مجال العمل الخيري ودعم القطاع غير الربحي، مشيراً إلى أن المملكة تحتل مركزاً متقدماً ضمن قائمة أكثر الدول في العالم تقديماً للمساعدات.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري قال فيها: تحتل مملكتنا الحبيبة مركزاً متقدماً ضمن قائمة أكثر الدول في العالم تقديماً للمساعدات الخيرية.

وأضاف: فديننا الحنيف يحثنا عليه، كما أنه عادة راسخة في أخلاقياتنا، ومبدأ يعزز لحمة وترابط المجتمعات، وقيادتنا الرشيدة تدعم بسخاء القطاع غير الربحي والجهود التطوعية.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اليوم الخامس من شهر سبتمبر من كل سنة يوماً دولياً للعمل الخيري، وقد أعلن ذلك في عام 2012م، ويهدف تخصيص اليوم الدولي للعمل الخيري للتوعية بالعمل الخيري وتوفير منصة مشتركة للأنشطة الخيرية حول العالم ليشارك بها الأفراد والمنظمات الخيرية والإنسانية والتطوعية من أجل تحقيق أهدافهم على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي.

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