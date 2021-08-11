السلطات الليبية تكتشف مقبرة جماعية في ترهونة
عثرت بها على 9 جثث
انتشلت السلطات الليبية، اليوم "الأربعاء"، 9 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية في منطقة المشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.
وأوضحت الهيئة العامة للكشف عن المفقودين، في بيان نشرته على حسابها في "فيسبوك"، أن فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة استخرجت 9 جثث مجهولة الهوية بعد عمليات الاستكشاف بالمدينة.
وأعلنت الهيئة، الأحد الماضي، عن انتشال 10 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بالمكان ذاته.
السلطات الليبية تكتشف مقبرة جماعية في ترهونة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-11
انتشلت السلطات الليبية، اليوم "الأربعاء"، 9 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية في منطقة المشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.
وأوضحت الهيئة العامة للكشف عن المفقودين، في بيان نشرته على حسابها في "فيسبوك"، أن فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة استخرجت 9 جثث مجهولة الهوية بعد عمليات الاستكشاف بالمدينة.
وأعلنت الهيئة، الأحد الماضي، عن انتشال 10 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بالمكان ذاته.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
07:22 PM
السلطات الليبية تكتشف مقبرة جماعية في ترهونة
عثرت بها على 9 جثث
انتشلت السلطات الليبية، اليوم "الأربعاء"، 9 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية في منطقة المشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.
وأوضحت الهيئة العامة للكشف عن المفقودين، في بيان نشرته على حسابها في "فيسبوك"، أن فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة استخرجت 9 جثث مجهولة الهوية بعد عمليات الاستكشاف بالمدينة.
وأعلنت الهيئة، الأحد الماضي، عن انتشال 10 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بالمكان ذاته.