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السلطات الليبية تكتشف مقبرة جماعية في ترهونة

عثرت بها على 9 جثث

انتشلت السلطات الليبية، اليوم "الأربعاء"، 9 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية في منطقة المشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضحت الهيئة العامة للكشف عن المفقودين، في بيان نشرته على حسابها في "فيسبوك"، أن فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة استخرجت 9 جثث مجهولة الهوية بعد عمليات الاستكشاف بالمدينة.

وأعلنت الهيئة، الأحد الماضي، عن انتشال 10 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بالمكان ذاته.

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السلطات الليبية تكتشف مقبرة جماعية في ترهونة
سبق

انتشلت السلطات الليبية، اليوم "الأربعاء"، 9 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية في منطقة المشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضحت الهيئة العامة للكشف عن المفقودين، في بيان نشرته على حسابها في "فيسبوك"، أن فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة استخرجت 9 جثث مجهولة الهوية بعد عمليات الاستكشاف بالمدينة.

وأعلنت الهيئة، الأحد الماضي، عن انتشال 10 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بالمكان ذاته.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
07:22 PM

السلطات الليبية تكتشف مقبرة جماعية في ترهونة

عثرت بها على 9 جثث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,712

انتشلت السلطات الليبية، اليوم "الأربعاء"، 9 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية في منطقة المشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضحت الهيئة العامة للكشف عن المفقودين، في بيان نشرته على حسابها في "فيسبوك"، أن فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة استخرجت 9 جثث مجهولة الهوية بعد عمليات الاستكشاف بالمدينة.

وأعلنت الهيئة، الأحد الماضي، عن انتشال 10 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بالمكان ذاته.

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