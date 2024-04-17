النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 762 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 7142

لجان "الشورى" المتخصصة تعقد عدة اجتماعات عن بُعد

تضمّنت مشروع تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية

عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، أمس، اجتماعًا عن بُعد، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة محمد بن عبدالرحمن العجلان.

ودرست اللجنة -خلال الاجتماع- مشروع تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية "المحال للمجلس"، بما يتواكب مع ما يشهده قطاع الموارد البشرية من تطوير وتحديث دائمين، بالإضافة إلى استعراضها للتقريريْن السنويين لكل من معهد الإدارة العامة، والمؤسسة العامة للتقاعد، للعامين الماليين "1441/1440هـ".

كما عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى عددًا من الاجتماعات "عن بُعد"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر بن غازي الشيباني.

وناقشت اللجنة خلال هذه الاجتماعات تقريرها بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1441/1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1441/1440هـ.

كما ناقشت اللجنة تقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1441/1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1441/1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1441/1440هـ.

وتَطَرّقت اللجنة خلال اجتماعاتها، إلى مناقشة تقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1441/1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1441/1440هـ، كما ناقشت تقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للأعوام المالية "1440/1439- 1440/1441هـ".

لجنة الإدارة والموارد البشرية مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لجان "الشورى" المتخصصة تعقد عدة اجتماعات عن بُعد
سبق

عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، أمس، اجتماعًا عن بُعد، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة محمد بن عبدالرحمن العجلان.

ودرست اللجنة -خلال الاجتماع- مشروع تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية "المحال للمجلس"، بما يتواكب مع ما يشهده قطاع الموارد البشرية من تطوير وتحديث دائمين، بالإضافة إلى استعراضها للتقريريْن السنويين لكل من معهد الإدارة العامة، والمؤسسة العامة للتقاعد، للعامين الماليين "1441/1440هـ".

كما عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى عددًا من الاجتماعات "عن بُعد"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر بن غازي الشيباني.

وناقشت اللجنة خلال هذه الاجتماعات تقريرها بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1441/1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1441/1440هـ.

كما ناقشت اللجنة تقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1441/1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1441/1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1441/1440هـ.

وتَطَرّقت اللجنة خلال اجتماعاتها، إلى مناقشة تقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1441/1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1441/1440هـ، كما ناقشت تقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للأعوام المالية "1440/1439- 1440/1441هـ".

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
04:05 PM

لجان "الشورى" المتخصصة تعقد عدة اجتماعات عن بُعد

تضمّنت مشروع تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
889

عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، أمس، اجتماعًا عن بُعد، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة محمد بن عبدالرحمن العجلان.

ودرست اللجنة -خلال الاجتماع- مشروع تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية "المحال للمجلس"، بما يتواكب مع ما يشهده قطاع الموارد البشرية من تطوير وتحديث دائمين، بالإضافة إلى استعراضها للتقريريْن السنويين لكل من معهد الإدارة العامة، والمؤسسة العامة للتقاعد، للعامين الماليين "1441/1440هـ".

كما عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى عددًا من الاجتماعات "عن بُعد"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر بن غازي الشيباني.

وناقشت اللجنة خلال هذه الاجتماعات تقريرها بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1441/1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1441/1440هـ.

كما ناقشت اللجنة تقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1441/1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1441/1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1441/1440هـ.

وتَطَرّقت اللجنة خلال اجتماعاتها، إلى مناقشة تقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1441/1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1441/1440هـ، كما ناقشت تقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للأعوام المالية "1440/1439- 1440/1441هـ".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,299
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,661
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,194
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,343

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة