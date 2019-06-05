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محافظ شقراء يزور الأهالي ويعايد المرضى ونزلاء التأهيل.. ويستقبل المواطنين والمسؤولين

"مدني الروضة" يشارك المواطنين والمقيمين فرحة العيد بتوزيع الهدايا والورود

قام محافظ شقراء بمعايدة المواطنين في مركز غسلة ومركز الوقف، وزار المرضى، وعددًا من الأعيان والأهالي ونزلاء التأهيل الشامل لتهنئتهم بالعيد، كما استقبل عددًا من المسؤولين والمهنئين في ديوان المحافظة.

وتفصيلاً، تقدم محافظ شقراء المصلين بمصلى العيد بالمحافظة، وبعد الصلاة توجه لمركز غسلة، وعايد الأهالي في المكان المخصص لتبادل التهاني بالعيد، ثم توجَّه لمركز الوقف، وهنأ المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واستقبل "البواردي" المهنئين بالعيد في ديوان المحافظة، والتقى عددًا من المسؤولين في المحافظة والمهنئين.

بعد ذلك توجَّه البواردي لمستشفى شقراء العام لمعايدة المرضى، وكان في استقباله مدير المستشفى المكلف سليمان الشريم، الذي رحب بزيارة المحافظ، وتجول معه على أقسام المستشفى، وهنأ عددًا من المرضى المنومين، ووزَّع عليهم الهدايا والورود.

ثم توجَّه محافظ شقراء للتأهيل الشامل، وشارك نزلاء المركز فرحة العيد في الحفل المعد بهذه المناسبة.

وزار محافظ شقراء بعد صلاة المغرب عددًا من الأهالي والأعيان وكبار السن بمحافظة شقراء، وتبادل معهم التهاني والتبريكات.

وفي الوقت نفسه، قام رجال الدفاع المدني بمركز الروضة بمحافظة شقراء بمشاركة المواطنين والمقيمين فرحة العيد من خلال توزيع الهدايا والورود بمناسبة عيد الفطر المبارك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ شقراء يزور الأهالي ويعايد المرضى ونزلاء التأهيل.. ويستقبل المواطنين والمسؤولين
سبق

قام محافظ شقراء بمعايدة المواطنين في مركز غسلة ومركز الوقف، وزار المرضى، وعددًا من الأعيان والأهالي ونزلاء التأهيل الشامل لتهنئتهم بالعيد، كما استقبل عددًا من المسؤولين والمهنئين في ديوان المحافظة.

وتفصيلاً، تقدم محافظ شقراء المصلين بمصلى العيد بالمحافظة، وبعد الصلاة توجه لمركز غسلة، وعايد الأهالي في المكان المخصص لتبادل التهاني بالعيد، ثم توجَّه لمركز الوقف، وهنأ المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واستقبل "البواردي" المهنئين بالعيد في ديوان المحافظة، والتقى عددًا من المسؤولين في المحافظة والمهنئين.

بعد ذلك توجَّه البواردي لمستشفى شقراء العام لمعايدة المرضى، وكان في استقباله مدير المستشفى المكلف سليمان الشريم، الذي رحب بزيارة المحافظ، وتجول معه على أقسام المستشفى، وهنأ عددًا من المرضى المنومين، ووزَّع عليهم الهدايا والورود.

ثم توجَّه محافظ شقراء للتأهيل الشامل، وشارك نزلاء المركز فرحة العيد في الحفل المعد بهذه المناسبة.

وزار محافظ شقراء بعد صلاة المغرب عددًا من الأهالي والأعيان وكبار السن بمحافظة شقراء، وتبادل معهم التهاني والتبريكات.

وفي الوقت نفسه، قام رجال الدفاع المدني بمركز الروضة بمحافظة شقراء بمشاركة المواطنين والمقيمين فرحة العيد من خلال توزيع الهدايا والورود بمناسبة عيد الفطر المبارك.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
01:10 AM

محافظ شقراء يزور الأهالي ويعايد المرضى ونزلاء التأهيل.. ويستقبل المواطنين والمسؤولين

"مدني الروضة" يشارك المواطنين والمقيمين فرحة العيد بتوزيع الهدايا والورود

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فلاح الجوفان - شقراء
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قام محافظ شقراء بمعايدة المواطنين في مركز غسلة ومركز الوقف، وزار المرضى، وعددًا من الأعيان والأهالي ونزلاء التأهيل الشامل لتهنئتهم بالعيد، كما استقبل عددًا من المسؤولين والمهنئين في ديوان المحافظة.

وتفصيلاً، تقدم محافظ شقراء المصلين بمصلى العيد بالمحافظة، وبعد الصلاة توجه لمركز غسلة، وعايد الأهالي في المكان المخصص لتبادل التهاني بالعيد، ثم توجَّه لمركز الوقف، وهنأ المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واستقبل "البواردي" المهنئين بالعيد في ديوان المحافظة، والتقى عددًا من المسؤولين في المحافظة والمهنئين.

بعد ذلك توجَّه البواردي لمستشفى شقراء العام لمعايدة المرضى، وكان في استقباله مدير المستشفى المكلف سليمان الشريم، الذي رحب بزيارة المحافظ، وتجول معه على أقسام المستشفى، وهنأ عددًا من المرضى المنومين، ووزَّع عليهم الهدايا والورود.

ثم توجَّه محافظ شقراء للتأهيل الشامل، وشارك نزلاء المركز فرحة العيد في الحفل المعد بهذه المناسبة.

وزار محافظ شقراء بعد صلاة المغرب عددًا من الأهالي والأعيان وكبار السن بمحافظة شقراء، وتبادل معهم التهاني والتبريكات.

وفي الوقت نفسه، قام رجال الدفاع المدني بمركز الروضة بمحافظة شقراء بمشاركة المواطنين والمقيمين فرحة العيد من خلال توزيع الهدايا والورود بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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