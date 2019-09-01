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محافظ فيفاء يدشِّن مشروعَيْن للمياه بقيمة تجاوزت 55 مليون ريال

"المالكي": يسهمان في توفير احتياجات أهالي المحافظة من مياه الشرب

دشّن سفر بن سعد الشهراني، محافظ فيفاء، اليوم الأحد مشروعَيْن للمياه بقيمة إجمالية تجاوزت 55 مليون ريال.

وتفصيلاً، المشروع الأول لتأمين مياه الشرب لأهالي محافظة فيفاء بقيمة إجمالية قدرها 38.750.400 ريال، بواقع 4600 رد شهريًّا.

كما تم تدشين مشروع نقل المياه لخزانات فيفاء بقيمة إجمالية بلغت 16.405.200 ريال، بواقع 2100 رد شهريًّا، وذلك لخزانات المزارع التي تم تنفيذها مسبقًا للأشجار البديلة.

ومن جهته، أوضح مدير فرع المياه بمحافظة الداير أحمد بن سعيد المالكي أن المشروع يتضمن نقل 4600 رد، سعة 14 طنًّا شهريًّا، بما يسهم في سد احتياجات أهالي محافظة فيفاء من مياه الشرب.

ونوه "المالكي" بالمتابعة الدائمة من المدير العام لخدمات المياه بمنطقة جازان، المهندس بندر بن ناصر جبر، لتنفيذ هذه المشاريع التي تعد ضمن مشروعات المياه المنفذة بمختلف محافظات ومراكز وقرى جازان، كغيرها من مناطق وطننا العزيز، إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بتوفير كل ما يحتاج إليه المواطن والمقيم من خدمات، وفي مقدمتها المياه.

ودعا "المالكي" أهالي محافظة فيفاء لمراجعة الفرع لتحديث بياناتهم؛ حتى يتمكنوا من الاستفادة من المياه التي سيوفرها المشروع لأهالي محافظة جبال فيفاء والمقيمين بها، راجيًا العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

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محافظ فيفاء يدشِّن مشروعَيْن للمياه بقيمة تجاوزت 55 مليون ريال
سبق

دشّن سفر بن سعد الشهراني، محافظ فيفاء، اليوم الأحد مشروعَيْن للمياه بقيمة إجمالية تجاوزت 55 مليون ريال.

وتفصيلاً، المشروع الأول لتأمين مياه الشرب لأهالي محافظة فيفاء بقيمة إجمالية قدرها 38.750.400 ريال، بواقع 4600 رد شهريًّا.

كما تم تدشين مشروع نقل المياه لخزانات فيفاء بقيمة إجمالية بلغت 16.405.200 ريال، بواقع 2100 رد شهريًّا، وذلك لخزانات المزارع التي تم تنفيذها مسبقًا للأشجار البديلة.

ومن جهته، أوضح مدير فرع المياه بمحافظة الداير أحمد بن سعيد المالكي أن المشروع يتضمن نقل 4600 رد، سعة 14 طنًّا شهريًّا، بما يسهم في سد احتياجات أهالي محافظة فيفاء من مياه الشرب.

ونوه "المالكي" بالمتابعة الدائمة من المدير العام لخدمات المياه بمنطقة جازان، المهندس بندر بن ناصر جبر، لتنفيذ هذه المشاريع التي تعد ضمن مشروعات المياه المنفذة بمختلف محافظات ومراكز وقرى جازان، كغيرها من مناطق وطننا العزيز، إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بتوفير كل ما يحتاج إليه المواطن والمقيم من خدمات، وفي مقدمتها المياه.

ودعا "المالكي" أهالي محافظة فيفاء لمراجعة الفرع لتحديث بياناتهم؛ حتى يتمكنوا من الاستفادة من المياه التي سيوفرها المشروع لأهالي محافظة جبال فيفاء والمقيمين بها، راجيًا العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
11:59 PM

محافظ فيفاء يدشِّن مشروعَيْن للمياه بقيمة تجاوزت 55 مليون ريال

"المالكي": يسهمان في توفير احتياجات أهالي المحافظة من مياه الشرب

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عبدالرحمن السلماني - فيفاء
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دشّن سفر بن سعد الشهراني، محافظ فيفاء، اليوم الأحد مشروعَيْن للمياه بقيمة إجمالية تجاوزت 55 مليون ريال.

وتفصيلاً، المشروع الأول لتأمين مياه الشرب لأهالي محافظة فيفاء بقيمة إجمالية قدرها 38.750.400 ريال، بواقع 4600 رد شهريًّا.

كما تم تدشين مشروع نقل المياه لخزانات فيفاء بقيمة إجمالية بلغت 16.405.200 ريال، بواقع 2100 رد شهريًّا، وذلك لخزانات المزارع التي تم تنفيذها مسبقًا للأشجار البديلة.

ومن جهته، أوضح مدير فرع المياه بمحافظة الداير أحمد بن سعيد المالكي أن المشروع يتضمن نقل 4600 رد، سعة 14 طنًّا شهريًّا، بما يسهم في سد احتياجات أهالي محافظة فيفاء من مياه الشرب.

ونوه "المالكي" بالمتابعة الدائمة من المدير العام لخدمات المياه بمنطقة جازان، المهندس بندر بن ناصر جبر، لتنفيذ هذه المشاريع التي تعد ضمن مشروعات المياه المنفذة بمختلف محافظات ومراكز وقرى جازان، كغيرها من مناطق وطننا العزيز، إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بتوفير كل ما يحتاج إليه المواطن والمقيم من خدمات، وفي مقدمتها المياه.

ودعا "المالكي" أهالي محافظة فيفاء لمراجعة الفرع لتحديث بياناتهم؛ حتى يتمكنوا من الاستفادة من المياه التي سيوفرها المشروع لأهالي محافظة جبال فيفاء والمقيمين بها، راجيًا العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

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