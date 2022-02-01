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"الأسلحة الكيميائية" تتهم النظام السوري بضرب المدنيين بالغاز السام في حماة

محققوها حصلوا على أسطوانة الكلور في الموقع

اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير، اليوم (الثلاثاء)، النظام السوري باستخدام غاز الكلور السام في هجوم على منطقة تسيطر عليها المعارضة في بلدة كفر زيتا في محافظة حماة عام 2016.

وذكرت المنظمة، أن شهودًا رأوا حينها برميلاً واحدًا على الأقل يلقى من مروحية كانت تحلق فوق المكان، وتمكن محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الحصول على أسطوانة كلور صناعية عُثر عليها في الموقع.

وأضافت أنه استنادًا إلى أدلة رقمية ومقابلات مع شهود، تمكن محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الربط من دون أدنى شك بين هذه الأسطوانة وهجوم أكتوبر 2016.

وبينّت المنظمة ومقرها لاهاي أن شهودًا أكدوا أنهم رأوا مروحية تقلع من مطار حماة الخاضع لسيطرة النظام السوري، قبيل الهجوم الذي استهدف منطقة زراعية لجأت إليها عدة مجموعات من المعارضة واختبأت في كهوف.

في النزاع الذي يعصف بسوريا منذ 2011، اتهم مقاتلو المعارضة والقوات الموالية لدمشق على حد سواء بشن هجمات كيماوية، لكن غالبية الاتهامات تتعلق بأعمال منسوبة إلى القوات الموالية للرئيس بشار الأسد.

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"الأسلحة الكيميائية" تتهم النظام السوري بضرب المدنيين بالغاز السام في حماة
سبق

اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير، اليوم (الثلاثاء)، النظام السوري باستخدام غاز الكلور السام في هجوم على منطقة تسيطر عليها المعارضة في بلدة كفر زيتا في محافظة حماة عام 2016.

وذكرت المنظمة، أن شهودًا رأوا حينها برميلاً واحدًا على الأقل يلقى من مروحية كانت تحلق فوق المكان، وتمكن محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الحصول على أسطوانة كلور صناعية عُثر عليها في الموقع.

وأضافت أنه استنادًا إلى أدلة رقمية ومقابلات مع شهود، تمكن محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الربط من دون أدنى شك بين هذه الأسطوانة وهجوم أكتوبر 2016.

وبينّت المنظمة ومقرها لاهاي أن شهودًا أكدوا أنهم رأوا مروحية تقلع من مطار حماة الخاضع لسيطرة النظام السوري، قبيل الهجوم الذي استهدف منطقة زراعية لجأت إليها عدة مجموعات من المعارضة واختبأت في كهوف.

في النزاع الذي يعصف بسوريا منذ 2011، اتهم مقاتلو المعارضة والقوات الموالية لدمشق على حد سواء بشن هجمات كيماوية، لكن غالبية الاتهامات تتعلق بأعمال منسوبة إلى القوات الموالية للرئيس بشار الأسد.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
09:17 PM

"الأسلحة الكيميائية" تتهم النظام السوري بضرب المدنيين بالغاز السام في حماة

محققوها حصلوا على أسطوانة الكلور في الموقع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير، اليوم (الثلاثاء)، النظام السوري باستخدام غاز الكلور السام في هجوم على منطقة تسيطر عليها المعارضة في بلدة كفر زيتا في محافظة حماة عام 2016.

وذكرت المنظمة، أن شهودًا رأوا حينها برميلاً واحدًا على الأقل يلقى من مروحية كانت تحلق فوق المكان، وتمكن محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الحصول على أسطوانة كلور صناعية عُثر عليها في الموقع.

وأضافت أنه استنادًا إلى أدلة رقمية ومقابلات مع شهود، تمكن محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الربط من دون أدنى شك بين هذه الأسطوانة وهجوم أكتوبر 2016.

وبينّت المنظمة ومقرها لاهاي أن شهودًا أكدوا أنهم رأوا مروحية تقلع من مطار حماة الخاضع لسيطرة النظام السوري، قبيل الهجوم الذي استهدف منطقة زراعية لجأت إليها عدة مجموعات من المعارضة واختبأت في كهوف.

في النزاع الذي يعصف بسوريا منذ 2011، اتهم مقاتلو المعارضة والقوات الموالية لدمشق على حد سواء بشن هجمات كيماوية، لكن غالبية الاتهامات تتعلق بأعمال منسوبة إلى القوات الموالية للرئيس بشار الأسد.

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