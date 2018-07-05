نائب أمير مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "السلامي"

استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي

نقل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد زين محمد السلامي الذي استشهد دفاعا عن الوطن بالحد الجنوبي.

وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد ، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد ، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقد وصل جثمان الشهيد إلى محافظة القنفذة ، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام ، يتقدمهم محافظ القنفذة فضا البقمي ، الذين أدّوا الصلاة على الشهيد وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.