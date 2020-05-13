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"الأرصاد": سحب رعدية على منطقة جازان

تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تكوُّن سحب رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على محافظات: الريث، وفيفا، وهروب، مبينةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية على منطقة جازان
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تكوُّن سحب رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على محافظات: الريث، وفيفا، وهروب، مبينةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
01:05 PM

"الأرصاد": سحب رعدية على منطقة جازان

تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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1,192

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تكوُّن سحب رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على محافظات: الريث، وفيفا، وهروب، مبينةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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