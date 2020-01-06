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أمير الرياض يستقبل مدير جمعية "أسرة" بريدة

أكاديمية قادة المستقبل تفتتح فرعًا لها في المنطقة

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم, المدير العام لجمعية "أسرة" ببريدة، المشرف على أكاديمية قادة المستقبل، الدكتور محمد بن عبدالله السيف، وعددًا من قيادات الأكاديمية وطلابها.

وقدم الدكتور "السيف"، نبذة عن عزم أكاديمية قادة المستقبل، افتتاح فرع لها في مدينة الرياض، مع بداية الفصل الدراسي الثاني 1441هـ.

وقال إن عدد الفروع بلغ حتى الآن للبنين ستة فروع، وفرعان للبنات، بإجمالي تجاوز 400 طالب وطالبة.

وأشار إلى مجالات الأكاديمية في تقديم الدورات التدريبية والنشاطات التطويرية والواحة القرآنية والمراجعات الدراسية, إضافة إلى النشاطات الاجتماعية.

بدوره بارك أمير الرياض، أهداف الجمعية, مثمنًا ما تقوم به الأكاديمية من دور مهم في البناء المعرفي والخدمة التعليمية.

أمير الرياض

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أمير الرياض يستقبل مدير جمعية "أسرة" بريدة
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم, المدير العام لجمعية "أسرة" ببريدة، المشرف على أكاديمية قادة المستقبل، الدكتور محمد بن عبدالله السيف، وعددًا من قيادات الأكاديمية وطلابها.

وقدم الدكتور "السيف"، نبذة عن عزم أكاديمية قادة المستقبل، افتتاح فرع لها في مدينة الرياض، مع بداية الفصل الدراسي الثاني 1441هـ.

وقال إن عدد الفروع بلغ حتى الآن للبنين ستة فروع، وفرعان للبنات، بإجمالي تجاوز 400 طالب وطالبة.

وأشار إلى مجالات الأكاديمية في تقديم الدورات التدريبية والنشاطات التطويرية والواحة القرآنية والمراجعات الدراسية, إضافة إلى النشاطات الاجتماعية.

بدوره بارك أمير الرياض، أهداف الجمعية, مثمنًا ما تقوم به الأكاديمية من دور مهم في البناء المعرفي والخدمة التعليمية.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
04:57 PM

أمير الرياض يستقبل مدير جمعية "أسرة" بريدة

أكاديمية قادة المستقبل تفتتح فرعًا لها في المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم, المدير العام لجمعية "أسرة" ببريدة، المشرف على أكاديمية قادة المستقبل، الدكتور محمد بن عبدالله السيف، وعددًا من قيادات الأكاديمية وطلابها.

وقدم الدكتور "السيف"، نبذة عن عزم أكاديمية قادة المستقبل، افتتاح فرع لها في مدينة الرياض، مع بداية الفصل الدراسي الثاني 1441هـ.

وقال إن عدد الفروع بلغ حتى الآن للبنين ستة فروع، وفرعان للبنات، بإجمالي تجاوز 400 طالب وطالبة.

وأشار إلى مجالات الأكاديمية في تقديم الدورات التدريبية والنشاطات التطويرية والواحة القرآنية والمراجعات الدراسية, إضافة إلى النشاطات الاجتماعية.

بدوره بارك أمير الرياض، أهداف الجمعية, مثمنًا ما تقوم به الأكاديمية من دور مهم في البناء المعرفي والخدمة التعليمية.

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