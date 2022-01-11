النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحوادث المميتة" تنخفض.. أمير الجوف يرأس "لجنة السلامة" والمؤشرات هنا

إغلاق عدد من فتحات الدوران وإزالة حواجز من الطرق.. وملف "المواقف" قائم

اطلع أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز رئيس لجنة السلامة المرورية، على مؤشرات انخفاض الحوادث المرورية المميتة بالمنطقة والوفيات الناجمة عنها وكذلك الحوادث المؤدية لحدوث إصابات.

جاء ذلك خلال ترؤس الأمير، في مكتبه اليوم وعبر تقنية الاتصال المرئي، الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية العليا للسلامة المرورية بالمنطقة لعام 1443هـ؛ حيث انخفضت حوادث الوفيات بمنطقة الجوف خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من العام الماضي 2021 بنسبة 36%، والوفيات بنسبة 30%، كما انخفضت حوادث الإصابات بنسبة 29% والأشخاص المصابين بنسبة 31. %

وبحث الاجتماع عدداً من القضايا المرورية شملت إغلاق عدد من فتحات الدوران وإزالة حواجز خرسانية بعدد من الطرق والمواقع، ووضع لواصق بلاستيكية عاكسة على بلدورات الدوارات وفتحات الدوران والتقاطعات لتنبيه قائدي المركبات وإعطاء الأولوية للمواقع المهمة.

واستعرض الأمير، خلال الاجتماع، ما جرى إنجازه من توصيات الاجتماع السابق للجنة السلامة المرورية، ومن أبرزها مخاطبة الجهة المعنية لزيادة عدد مواقف السيارات بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز.

وفي ختام الاجتماع، شدد أمير الجوف، على ضرورة بذل أقصى الجهود لتنفيذ توصيات اللجنة بأسرع وقت لضمان سلامة الجميع، مثمّناً جهود المرور والقطاعات المعنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحوادث المميتة" تنخفض.. أمير الجوف يرأس "لجنة السلامة" والمؤشرات هنا
سبق

اطلع أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز رئيس لجنة السلامة المرورية، على مؤشرات انخفاض الحوادث المرورية المميتة بالمنطقة والوفيات الناجمة عنها وكذلك الحوادث المؤدية لحدوث إصابات.

جاء ذلك خلال ترؤس الأمير، في مكتبه اليوم وعبر تقنية الاتصال المرئي، الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية العليا للسلامة المرورية بالمنطقة لعام 1443هـ؛ حيث انخفضت حوادث الوفيات بمنطقة الجوف خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من العام الماضي 2021 بنسبة 36%، والوفيات بنسبة 30%، كما انخفضت حوادث الإصابات بنسبة 29% والأشخاص المصابين بنسبة 31. %

وبحث الاجتماع عدداً من القضايا المرورية شملت إغلاق عدد من فتحات الدوران وإزالة حواجز خرسانية بعدد من الطرق والمواقع، ووضع لواصق بلاستيكية عاكسة على بلدورات الدوارات وفتحات الدوران والتقاطعات لتنبيه قائدي المركبات وإعطاء الأولوية للمواقع المهمة.

واستعرض الأمير، خلال الاجتماع، ما جرى إنجازه من توصيات الاجتماع السابق للجنة السلامة المرورية، ومن أبرزها مخاطبة الجهة المعنية لزيادة عدد مواقف السيارات بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز.

وفي ختام الاجتماع، شدد أمير الجوف، على ضرورة بذل أقصى الجهود لتنفيذ توصيات اللجنة بأسرع وقت لضمان سلامة الجميع، مثمّناً جهود المرور والقطاعات المعنية.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
12:04 PM

"الحوادث المميتة" تنخفض.. أمير الجوف يرأس "لجنة السلامة" والمؤشرات هنا

إغلاق عدد من فتحات الدوران وإزالة حواجز من الطرق.. وملف "المواقف" قائم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
626

اطلع أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز رئيس لجنة السلامة المرورية، على مؤشرات انخفاض الحوادث المرورية المميتة بالمنطقة والوفيات الناجمة عنها وكذلك الحوادث المؤدية لحدوث إصابات.

جاء ذلك خلال ترؤس الأمير، في مكتبه اليوم وعبر تقنية الاتصال المرئي، الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية العليا للسلامة المرورية بالمنطقة لعام 1443هـ؛ حيث انخفضت حوادث الوفيات بمنطقة الجوف خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من العام الماضي 2021 بنسبة 36%، والوفيات بنسبة 30%، كما انخفضت حوادث الإصابات بنسبة 29% والأشخاص المصابين بنسبة 31. %

وبحث الاجتماع عدداً من القضايا المرورية شملت إغلاق عدد من فتحات الدوران وإزالة حواجز خرسانية بعدد من الطرق والمواقع، ووضع لواصق بلاستيكية عاكسة على بلدورات الدوارات وفتحات الدوران والتقاطعات لتنبيه قائدي المركبات وإعطاء الأولوية للمواقع المهمة.

واستعرض الأمير، خلال الاجتماع، ما جرى إنجازه من توصيات الاجتماع السابق للجنة السلامة المرورية، ومن أبرزها مخاطبة الجهة المعنية لزيادة عدد مواقف السيارات بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز.

وفي ختام الاجتماع، شدد أمير الجوف، على ضرورة بذل أقصى الجهود لتنفيذ توصيات اللجنة بأسرع وقت لضمان سلامة الجميع، مثمّناً جهود المرور والقطاعات المعنية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,451
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,407
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,756
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,651

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة