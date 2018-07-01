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المكسيكيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

يدلي الناخبون في المكسيك اليوم بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وسيختار الناخبون البالغ عددهم نحو 89 مليوناً رئيساً للبلاد، إضافة إلى اختيار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من أعضاء المجالس البلدية ومجالس الولايات.

ويعد مرشح اليسار أندريس مانويل لوبيز إبرادور (64 عاماً) الذي ينتمي إلى حركة الإحياء الوطني (مورينا)، الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات، يليه المحافظ الشاب ريكاردو أنايا الذي يقود تحالفاً لليمين واليسار يضم حزب العمل الوطني وحزب الثورة الديمقراطية وحركة المواطن.

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المكسيكيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
سبق

يدلي الناخبون في المكسيك اليوم بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وسيختار الناخبون البالغ عددهم نحو 89 مليوناً رئيساً للبلاد، إضافة إلى اختيار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من أعضاء المجالس البلدية ومجالس الولايات.

ويعد مرشح اليسار أندريس مانويل لوبيز إبرادور (64 عاماً) الذي ينتمي إلى حركة الإحياء الوطني (مورينا)، الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات، يليه المحافظ الشاب ريكاردو أنايا الذي يقود تحالفاً لليمين واليسار يضم حزب العمل الوطني وحزب الثورة الديمقراطية وحركة المواطن.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
08:41 AM

المكسيكيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يدلي الناخبون في المكسيك اليوم بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وسيختار الناخبون البالغ عددهم نحو 89 مليوناً رئيساً للبلاد، إضافة إلى اختيار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من أعضاء المجالس البلدية ومجالس الولايات.

ويعد مرشح اليسار أندريس مانويل لوبيز إبرادور (64 عاماً) الذي ينتمي إلى حركة الإحياء الوطني (مورينا)، الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات، يليه المحافظ الشاب ريكاردو أنايا الذي يقود تحالفاً لليمين واليسار يضم حزب العمل الوطني وحزب الثورة الديمقراطية وحركة المواطن.

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