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"الجاسر" يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 91

‬مسيرة طويلة جسدت صورًا رائعة للقيم الوطنية وتلاحم القيادة مع الشعب

رفع مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ (91) للمملكة العربية السعودية.

وقال المهندس الجاسر في هذه المناسبة: "نحتفل اليوم في بلادنا بهذه الذكرى الغالية، وقلوبنا مفعمة بمشاعر الزهو والفخر بما تحقق تاريخياً من توحيد بلادنا على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن (طيب الله ثراه)، وما واصله من بعده ملوك المملكة رحمهم الله جميعًا، ووصولًا إلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، فهذه المسيرة الطويلة في التنمية والبناء والتقدم الحضاري جسدت صورًا رائعة للقيم الوطنية وتلاحم القيادة مع الشعب".
واختتم م. الجاسر كلمته قائلًا: "أدعو الله أن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يديم عز هذا الوطن، وأن يزيده رفعة وأمنًا ورخاء واستقرارًا".

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"الجاسر" يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 91
سبق

رفع مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ (91) للمملكة العربية السعودية.

وقال المهندس الجاسر في هذه المناسبة: "نحتفل اليوم في بلادنا بهذه الذكرى الغالية، وقلوبنا مفعمة بمشاعر الزهو والفخر بما تحقق تاريخياً من توحيد بلادنا على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن (طيب الله ثراه)، وما واصله من بعده ملوك المملكة رحمهم الله جميعًا، ووصولًا إلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، فهذه المسيرة الطويلة في التنمية والبناء والتقدم الحضاري جسدت صورًا رائعة للقيم الوطنية وتلاحم القيادة مع الشعب".
واختتم م. الجاسر كلمته قائلًا: "أدعو الله أن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يديم عز هذا الوطن، وأن يزيده رفعة وأمنًا ورخاء واستقرارًا".

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
04:17 PM

"الجاسر" يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 91

‬مسيرة طويلة جسدت صورًا رائعة للقيم الوطنية وتلاحم القيادة مع الشعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ (91) للمملكة العربية السعودية.

وقال المهندس الجاسر في هذه المناسبة: "نحتفل اليوم في بلادنا بهذه الذكرى الغالية، وقلوبنا مفعمة بمشاعر الزهو والفخر بما تحقق تاريخياً من توحيد بلادنا على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن (طيب الله ثراه)، وما واصله من بعده ملوك المملكة رحمهم الله جميعًا، ووصولًا إلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، فهذه المسيرة الطويلة في التنمية والبناء والتقدم الحضاري جسدت صورًا رائعة للقيم الوطنية وتلاحم القيادة مع الشعب".
واختتم م. الجاسر كلمته قائلًا: "أدعو الله أن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يديم عز هذا الوطن، وأن يزيده رفعة وأمنًا ورخاء واستقرارًا".

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