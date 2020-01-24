النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العيادات الطبية لمركز الملك سلمان تقدم خدماتها العلاجية لـ 160 ألف شخص في الخوخة بالحديدة

خلال العام 2019م بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية

قدمت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها العلاجية ل 159,944 شخصًا في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال العام 2019م بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع العيادات خلال العام الماضي في قسم الرعاية التكاملية 111,798 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية 3,183 شخصًا، وعيادة التحصين 1,154 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 9,575 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية 101 مستفيد، وقسم التوعية والتثقيف 24,074 شخصًا، وقسم الجراحة والتضميد 10,059 شخصًا.

العيادات الطبية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية محافظة الحديدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
العيادات الطبية لمركز الملك سلمان تقدم خدماتها العلاجية لـ 160 ألف شخص في الخوخة بالحديدة
سبق

قدمت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها العلاجية ل 159,944 شخصًا في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال العام 2019م بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع العيادات خلال العام الماضي في قسم الرعاية التكاملية 111,798 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية 3,183 شخصًا، وعيادة التحصين 1,154 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 9,575 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية 101 مستفيد، وقسم التوعية والتثقيف 24,074 شخصًا، وقسم الجراحة والتضميد 10,059 شخصًا.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
02:59 PM

العيادات الطبية لمركز الملك سلمان تقدم خدماتها العلاجية لـ 160 ألف شخص في الخوخة بالحديدة

خلال العام 2019م بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
459

قدمت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها العلاجية ل 159,944 شخصًا في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال العام 2019م بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع العيادات خلال العام الماضي في قسم الرعاية التكاملية 111,798 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية 3,183 شخصًا، وعيادة التحصين 1,154 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 9,575 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية 101 مستفيد، وقسم التوعية والتثقيف 24,074 شخصًا، وقسم الجراحة والتضميد 10,059 شخصًا.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,304
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,156
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,594
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,257

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة