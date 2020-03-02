استقالة مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا غسان سلامة استقالته، اليوم (الاثنين)؛ وعزا ذلك لأسباب صحية.
وذكر "سلامة" عبر موقعه في "تويتر" أنه حاول على مدار عامين ونصف العام إعادة توحيد الليبيين ومنع التدخل الخارجي.
أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا غسان سلامة استقالته، اليوم (الاثنين)؛ وعزا ذلك لأسباب صحية.
وذكر "سلامة" عبر موقعه في "تويتر" أنه حاول على مدار عامين ونصف العام إعادة توحيد الليبيين ومنع التدخل الخارجي.
أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا غسان سلامة استقالته، اليوم (الاثنين)؛ وعزا ذلك لأسباب صحية.
وذكر "سلامة" عبر موقعه في "تويتر" أنه حاول على مدار عامين ونصف العام إعادة توحيد الليبيين ومنع التدخل الخارجي.
أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا غسان سلامة استقالته، اليوم (الاثنين)؛ وعزا ذلك لأسباب صحية.
وذكر "سلامة" عبر موقعه في "تويتر" أنه حاول على مدار عامين ونصف العام إعادة توحيد الليبيين ومنع التدخل الخارجي.