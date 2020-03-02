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استقالة مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا

أرجعها إلى أسباب صحية

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا غسان سلامة استقالته، اليوم (الاثنين)؛ وعزا ذلك لأسباب صحية.

وذكر "سلامة" عبر موقعه في "تويتر" أنه حاول على مدار عامين ونصف العام إعادة توحيد الليبيين ومنع التدخل الخارجي.

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استقالة مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا
سبق

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا غسان سلامة استقالته، اليوم (الاثنين)؛ وعزا ذلك لأسباب صحية.

وذكر "سلامة" عبر موقعه في "تويتر" أنه حاول على مدار عامين ونصف العام إعادة توحيد الليبيين ومنع التدخل الخارجي.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
09:47 PM

استقالة مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا

أرجعها إلى أسباب صحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا غسان سلامة استقالته، اليوم (الاثنين)؛ وعزا ذلك لأسباب صحية.

وذكر "سلامة" عبر موقعه في "تويتر" أنه حاول على مدار عامين ونصف العام إعادة توحيد الليبيين ومنع التدخل الخارجي.

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