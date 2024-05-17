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في عطلة العيد.. "هيئة مكة" تنفّذ خطة العمل الميداني التوعوي

‪ تركزت جولاتها الميدانية على الأسواق والمجمعات في محافظات المنطقة

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، بتنفيذ خطة العمل الميداني والتوعوي خلال عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤١هـ هجري، بتكليف عدد من الأعضاء الميدانيين للعمل خلال فترة رفع منع التجول الجزئي، وتشمل هيئات محافظات منطقة مكة المكرمة المسموح للأهالي بالتجول فيها خلال الساعات المستثناة.

فيما تركز الجولات الميدانية على الأسواق والمجمعات في محافظات المنطقة الكبرى، ويتخلل الخطة برامج توعوية تنفذها إدارة التوعية والتوجيه عبارة عن لوحات توجيهية وتوعوية تحث المتسوقين ومرتادي المجمعات التجارية على الالتزام بالاحترازات الوقائية والتدابير الصحية، وتذكير المجتمع بلزوم منازلهم والحرص على التباعد الجسدي والالتزام بتعليمات الجهات المختصة من خلال الدويات الميدانية والشاشات الإلكترونية في المجمعات التجارية والطرق العامة، كما تعرض الشاشات مقاطع قصيرة ورسائل إرشادية تحث على أهمية المحافظة على الآداب واغتنام ما بقي من الشهر المبارك فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في حياتهم اليومية.

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري: إن خطة العمل الميدانية خلال أيام عيد الفطر المبارك تحقّق الأهداف المنشودة وفق توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه المحققة لتطلعات القيادة الرشيدة.

يشار إلى أن هذه الخطط الميدانية بمتابعة تأتي بدعم من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وفقه الله.

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في عطلة العيد.. "هيئة مكة" تنفّذ خطة العمل الميداني التوعوي
سبق

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، بتنفيذ خطة العمل الميداني والتوعوي خلال عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤١هـ هجري، بتكليف عدد من الأعضاء الميدانيين للعمل خلال فترة رفع منع التجول الجزئي، وتشمل هيئات محافظات منطقة مكة المكرمة المسموح للأهالي بالتجول فيها خلال الساعات المستثناة.

فيما تركز الجولات الميدانية على الأسواق والمجمعات في محافظات المنطقة الكبرى، ويتخلل الخطة برامج توعوية تنفذها إدارة التوعية والتوجيه عبارة عن لوحات توجيهية وتوعوية تحث المتسوقين ومرتادي المجمعات التجارية على الالتزام بالاحترازات الوقائية والتدابير الصحية، وتذكير المجتمع بلزوم منازلهم والحرص على التباعد الجسدي والالتزام بتعليمات الجهات المختصة من خلال الدويات الميدانية والشاشات الإلكترونية في المجمعات التجارية والطرق العامة، كما تعرض الشاشات مقاطع قصيرة ورسائل إرشادية تحث على أهمية المحافظة على الآداب واغتنام ما بقي من الشهر المبارك فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في حياتهم اليومية.

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري: إن خطة العمل الميدانية خلال أيام عيد الفطر المبارك تحقّق الأهداف المنشودة وفق توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه المحققة لتطلعات القيادة الرشيدة.

يشار إلى أن هذه الخطط الميدانية بمتابعة تأتي بدعم من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وفقه الله.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
07:42 PM

في عطلة العيد.. "هيئة مكة" تنفّذ خطة العمل الميداني التوعوي

‪ تركزت جولاتها الميدانية على الأسواق والمجمعات في محافظات المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، بتنفيذ خطة العمل الميداني والتوعوي خلال عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤١هـ هجري، بتكليف عدد من الأعضاء الميدانيين للعمل خلال فترة رفع منع التجول الجزئي، وتشمل هيئات محافظات منطقة مكة المكرمة المسموح للأهالي بالتجول فيها خلال الساعات المستثناة.

فيما تركز الجولات الميدانية على الأسواق والمجمعات في محافظات المنطقة الكبرى، ويتخلل الخطة برامج توعوية تنفذها إدارة التوعية والتوجيه عبارة عن لوحات توجيهية وتوعوية تحث المتسوقين ومرتادي المجمعات التجارية على الالتزام بالاحترازات الوقائية والتدابير الصحية، وتذكير المجتمع بلزوم منازلهم والحرص على التباعد الجسدي والالتزام بتعليمات الجهات المختصة من خلال الدويات الميدانية والشاشات الإلكترونية في المجمعات التجارية والطرق العامة، كما تعرض الشاشات مقاطع قصيرة ورسائل إرشادية تحث على أهمية المحافظة على الآداب واغتنام ما بقي من الشهر المبارك فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في حياتهم اليومية.

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري: إن خطة العمل الميدانية خلال أيام عيد الفطر المبارك تحقّق الأهداف المنشودة وفق توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه المحققة لتطلعات القيادة الرشيدة.

يشار إلى أن هذه الخطط الميدانية بمتابعة تأتي بدعم من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وفقه الله.

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