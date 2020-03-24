نيويورك: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 15 ألفًا

عمدة المدينة: لن ننتصر على الوباء دون الجيش

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في مدينة نيويورك، إلى نحو 15 ألف حالة، فيما اعتبر عمدتها، بيل دي بلاسيو، أن الانتصار السريع على الوباء ممكن فقط بإشراك الجيش الأمريكي.

ذكر حاكم ولاية نيويورك أندريو كوومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء؛ أن عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجدّ "COVID-19" ارتفع في أراضيها إلى نقطة 25665 حالة؛ بينها 210 وفيات.

وأشار كوومو إلى أن 14904 من الإصابات تم رصدها في نيويورك المدينة، التي سجلت فيها حتى الآن أكثر من 2500 إصابة جديدة، مقارنة مع يوم أمس، فيما لفت إلى أن حصيلة الوفيات فيها بلغت 125 حالة.

وفي غضون ذلك قال عمدة مدينة نيويورك، في مقابلة مع قناة "فوكس نسوز": إن الجيش الأمريكي يمثّل قوة وحيدة قادرة على احتواء الوباء سريعًا.

وأوضح: "أعتقد أن قواتنا المسلحة لا مثيل لها فيما يخصّ القدرات على التنظيم والاستنفار والعمل اللوجيستي وتنفيذ عمليات النقل في نطاق البلاد كلها. كما تتمتّع القوات المسلحة بأحد أفضل الكوادر الطبية في الدولة".