إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
اعلان
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-09
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
08:48 PM
اخر تعديل
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
09:37 PM
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
اعلان
70 مليار ..
26 أكتوبر
13,904
53.8 مليار
31 يوليو
37,052
10 مليارات ..
17 يوليو
34,383
200 مليون
26 ديسمبر
29,803