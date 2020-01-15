"الغذاء والدواء" عن استخدام "باراسيتامول" للأطفال: آمن وفعال

قالت: تتعدد الأسماء التجارية وجميعها تُستخدم بجرعات محددة

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن منتج الباراسيتامول، هو دواء آمن وفعال للأطفال إذا استُخدم بطريقة صحيحة.

وأضافت الهيئة عبر إنفوجرافيك نشرته على صفحتها: من أسمائه التجارية بانادول وفيفادول وأدول وتايلينول، ويُستخدم مسكنًا للألم وخافضًا للحرارة.

وتابعت الهيئة: يوجد في أشكال عدة بالصيدليات، ومنها شراب، وقطرات عن طريق الفم، وتحاميل.