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البرازيل: تسجيل أكثر من 80 ألف وفاة جراء فيروس كورونا

بعد تسجيل 632 وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة وفيات كوفيد-19 تجاوزت 80 ألفًا، اليوم الاثنين، بعد تسجيل 632 وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لكوفيد-19 في البرازيل إلى 80.120 وفاة من أصل أكثر من 2.1 مليون إصابة؛ بينها 20.257 إصابة جديدة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات الوزارة التي يعتبر المجتمع العلمي في البلاد.

فيروس كورونا الجديد

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البرازيل: تسجيل أكثر من 80 ألف وفاة جراء فيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة وفيات كوفيد-19 تجاوزت 80 ألفًا، اليوم الاثنين، بعد تسجيل 632 وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لكوفيد-19 في البرازيل إلى 80.120 وفاة من أصل أكثر من 2.1 مليون إصابة؛ بينها 20.257 إصابة جديدة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات الوزارة التي يعتبر المجتمع العلمي في البلاد.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
08:16 AM

البرازيل: تسجيل أكثر من 80 ألف وفاة جراء فيروس كورونا

بعد تسجيل 632 وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة وفيات كوفيد-19 تجاوزت 80 ألفًا، اليوم الاثنين، بعد تسجيل 632 وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لكوفيد-19 في البرازيل إلى 80.120 وفاة من أصل أكثر من 2.1 مليون إصابة؛ بينها 20.257 إصابة جديدة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات الوزارة التي يعتبر المجتمع العلمي في البلاد.

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