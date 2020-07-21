البرازيل: تسجيل أكثر من 80 ألف وفاة جراء فيروس كورونا

بعد تسجيل 632 وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة وفيات كوفيد-19 تجاوزت 80 ألفًا، اليوم الاثنين، بعد تسجيل 632 وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لكوفيد-19 في البرازيل إلى 80.120 وفاة من أصل أكثر من 2.1 مليون إصابة؛ بينها 20.257 إصابة جديدة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات الوزارة التي يعتبر المجتمع العلمي في البلاد.