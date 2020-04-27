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جنوب إفريقيا: فرض حظر التجوّل مطلع مايو مع ارتفاع الإصابة بكورونا

عدد الإصابات المؤكّدة وصل إلى 4546 وتسجيل 8 وفيات جديدة

قرّرت جمهورية جنوب إفريقيا فرض حظر للتجول ابتداءً من مطلع الشهر المقبل، في الوقت الذي تعتزم فيه السماح بعودة محدودة للقوى العاملة في قطاعات الاقتصاد الذي يتجه إلى التوقف بشكل فعلي بسبب حالة الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن وزير الصحة الجنوب إفريقي زويلي مخيزي؛ اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في بلاده إلى 4546 حالةً، وتسجيل ثماني وفيات أخرى؛ ما رفع عدد الوفيات إلى 87، مع تسجيل 1473 حالة شفاء.

فيروس كورونا الجديد

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جنوب إفريقيا: فرض حظر التجوّل مطلع مايو مع ارتفاع الإصابة بكورونا
سبق

قرّرت جمهورية جنوب إفريقيا فرض حظر للتجول ابتداءً من مطلع الشهر المقبل، في الوقت الذي تعتزم فيه السماح بعودة محدودة للقوى العاملة في قطاعات الاقتصاد الذي يتجه إلى التوقف بشكل فعلي بسبب حالة الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن وزير الصحة الجنوب إفريقي زويلي مخيزي؛ اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في بلاده إلى 4546 حالةً، وتسجيل ثماني وفيات أخرى؛ ما رفع عدد الوفيات إلى 87، مع تسجيل 1473 حالة شفاء.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
10:23 AM

جنوب إفريقيا: فرض حظر التجوّل مطلع مايو مع ارتفاع الإصابة بكورونا

عدد الإصابات المؤكّدة وصل إلى 4546 وتسجيل 8 وفيات جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قرّرت جمهورية جنوب إفريقيا فرض حظر للتجول ابتداءً من مطلع الشهر المقبل، في الوقت الذي تعتزم فيه السماح بعودة محدودة للقوى العاملة في قطاعات الاقتصاد الذي يتجه إلى التوقف بشكل فعلي بسبب حالة الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن وزير الصحة الجنوب إفريقي زويلي مخيزي؛ اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في بلاده إلى 4546 حالةً، وتسجيل ثماني وفيات أخرى؛ ما رفع عدد الوفيات إلى 87، مع تسجيل 1473 حالة شفاء.

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