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"عسيري":  الأرض تصل اليوم إلى "نقطة الأوج"

لتكون المسافة بينها والشمس  1.02وحدة فلكية

كشف رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري، أن الأرض تدور حول الشمس في مدار بيضاوي الشكل تقع الشمس في إحدى بؤرتيه، موضحًا أنه في كل عام تمر الأرض مرة في أقرب نقطة من الشمس والتي تسمى الحضيض ومرة أخرى تمر في أبعد نقطة من الشمس وتسمى الأوج.

وقال "عسيري": الأرض تصل اليوم إلى نقطة الأوج، وعندها تكون المسافة بين مركز الشمس ومركز الأرض تساوي 1.02وحدة فلكية. فيما كانت تلك المسافة عندما كانت الأرض في نقطة الحضيض في 5 يناير الماضي تساوي 0.98 وحدة فلكية.

وأضاف: تكون الأرض في الأوج أبعد عن الشمس بنسبة 3.4% مما كانت عليه عند الحضيض. فيما يقل سطوع ضوء الشمس الذي يصل إلى الأرض بنسبة 6.5% من نظيره عند الحضيض، كما تزداد السرعة المدارية للأرض عند مرورها بالحضيض بينما تتباطأ عند الأوج.

وأردف: وتقع الأرض في الأوج دائماً في أوائل شهر يوليو من كل عام، وذلك بعد حوالي أسبوعين من بداية فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، وفي المقابل تقع الأرض في الحضيض في أوائل شهر يناير ، وذلك بعد أسبوعين من بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وتابع "عسيري": لا يؤثر اختلاف المسافة بين الأرض والشمس على الفصول الأربعة، حيث إنها تتعاقب نتيجة ميل محور دوران الأرض عن المستوى الذي تدور فيه حول الشمس بمقدار 23.5 درجة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عسيري":  الأرض تصل اليوم إلى "نقطة الأوج"
سبق

كشف رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري، أن الأرض تدور حول الشمس في مدار بيضاوي الشكل تقع الشمس في إحدى بؤرتيه، موضحًا أنه في كل عام تمر الأرض مرة في أقرب نقطة من الشمس والتي تسمى الحضيض ومرة أخرى تمر في أبعد نقطة من الشمس وتسمى الأوج.

وقال "عسيري": الأرض تصل اليوم إلى نقطة الأوج، وعندها تكون المسافة بين مركز الشمس ومركز الأرض تساوي 1.02وحدة فلكية. فيما كانت تلك المسافة عندما كانت الأرض في نقطة الحضيض في 5 يناير الماضي تساوي 0.98 وحدة فلكية.

وأضاف: تكون الأرض في الأوج أبعد عن الشمس بنسبة 3.4% مما كانت عليه عند الحضيض. فيما يقل سطوع ضوء الشمس الذي يصل إلى الأرض بنسبة 6.5% من نظيره عند الحضيض، كما تزداد السرعة المدارية للأرض عند مرورها بالحضيض بينما تتباطأ عند الأوج.

وأردف: وتقع الأرض في الأوج دائماً في أوائل شهر يوليو من كل عام، وذلك بعد حوالي أسبوعين من بداية فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، وفي المقابل تقع الأرض في الحضيض في أوائل شهر يناير ، وذلك بعد أسبوعين من بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وتابع "عسيري": لا يؤثر اختلاف المسافة بين الأرض والشمس على الفصول الأربعة، حيث إنها تتعاقب نتيجة ميل محور دوران الأرض عن المستوى الذي تدور فيه حول الشمس بمقدار 23.5 درجة.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
05:38 PM

"عسيري":  الأرض تصل اليوم إلى "نقطة الأوج"

لتكون المسافة بينها والشمس  1.02وحدة فلكية

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عبدالله الراجحي - جدة
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2,407

كشف رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري، أن الأرض تدور حول الشمس في مدار بيضاوي الشكل تقع الشمس في إحدى بؤرتيه، موضحًا أنه في كل عام تمر الأرض مرة في أقرب نقطة من الشمس والتي تسمى الحضيض ومرة أخرى تمر في أبعد نقطة من الشمس وتسمى الأوج.

وقال "عسيري": الأرض تصل اليوم إلى نقطة الأوج، وعندها تكون المسافة بين مركز الشمس ومركز الأرض تساوي 1.02وحدة فلكية. فيما كانت تلك المسافة عندما كانت الأرض في نقطة الحضيض في 5 يناير الماضي تساوي 0.98 وحدة فلكية.

وأضاف: تكون الأرض في الأوج أبعد عن الشمس بنسبة 3.4% مما كانت عليه عند الحضيض. فيما يقل سطوع ضوء الشمس الذي يصل إلى الأرض بنسبة 6.5% من نظيره عند الحضيض، كما تزداد السرعة المدارية للأرض عند مرورها بالحضيض بينما تتباطأ عند الأوج.

وأردف: وتقع الأرض في الأوج دائماً في أوائل شهر يوليو من كل عام، وذلك بعد حوالي أسبوعين من بداية فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، وفي المقابل تقع الأرض في الحضيض في أوائل شهر يناير ، وذلك بعد أسبوعين من بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وتابع "عسيري": لا يؤثر اختلاف المسافة بين الأرض والشمس على الفصول الأربعة، حيث إنها تتعاقب نتيجة ميل محور دوران الأرض عن المستوى الذي تدور فيه حول الشمس بمقدار 23.5 درجة.

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