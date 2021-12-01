شركة البحر الأحمر العالمية توقع عقداً مع "بيكر هيوز" بقيمة 245.8 مليون ريال

لمدة سبع سنوات مع شركة بيكر هيوز لتصميم وتصنيع وتوريد وإدارة مجمعات متنقلة

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية توقيع عقد لمدة 7 سنوات مع شركة بيكر هيوز، وذلك لتصميم وتصنيع وتوريد وإدارة مجمعات متنقلة من المباني مسبقة الصنع لدعم عمليات الشركة التشغيلية للتنقيب عن البترول بالمنطقة الشرقية، بقيمة بلغت 245.8 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إن هذه المجمعات تتضمن منشآت إدارية وسكنية من الوحدات مسبقة الصنع المؤثثة بالكامل، التي تم تصنيعها من مكونات عالية الجودة لتحمل الظروف المناخية القاسية ومتطلبات التنقل المستمر للمواقع المختلفة.

وذكرت أن العقد يتضمن كذلك تقديم خدمات إدارة المرافق التي تشمل خدمات تقديم الطعام وغسل الملابس وتوليد الطاقة الكهربائية وجمع القمامة ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وأوضحت أن الأثر المالي يتمثل في تحقيق إيرادات وأرباح اعتباراً من الربع الأول من عام 2022، مضيفةً أنه لا توجد أطراف ذات علاقة ضمن التعاقد.

وبيّنت الشركة أنها تستخدم منتجات محلية ذات جودة عالية وتصنيع الوحدات مُسبقة الصنع في مصانعها المحلية والإقليمية والعالمية لتلبية المتطلبات الإسكانية وخدمات الإعاشة والخدمات الغذائية لمختلف المشاريع الإستراتيجية، وخصوصاً تلك المبادرات المنبثقة عن رؤية المملكة 2030.