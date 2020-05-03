النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عسير.. مدارس طلائع المستقبل تحتفي بخريجاتها "عن بُعد"

بحضور قائدة المدارس والمعلمات والإداريات وعدد من المشرفات

احتفلت مدارس طلائع المستقبل العالمية بأبها بخريجات المدارس من المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ورياض الأطفال "عن بُعد" عبر منصة "Zoom”، وذلك بحضور قائدة المدارس سهام القحطاني، والمعلمات، والإداريات، وعدد من المشرفات.

واختُتم الحفل بمداخلات عدد من الخريجات، عبَّرن خلالها عن سعادتهن بهذا الاحتفال، فيما قدمن شكرهن لإدارة المدارس والمعلمات على ما تم تقديمه لهن خلال مسيرتهن العلمية والتعليمية. ‫

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
عسير.. مدارس طلائع المستقبل تحتفي بخريجاتها "عن بُعد"
سبق

احتفلت مدارس طلائع المستقبل العالمية بأبها بخريجات المدارس من المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ورياض الأطفال "عن بُعد" عبر منصة "Zoom”، وذلك بحضور قائدة المدارس سهام القحطاني، والمعلمات، والإداريات، وعدد من المشرفات.

واختُتم الحفل بمداخلات عدد من الخريجات، عبَّرن خلالها عن سعادتهن بهذا الاحتفال، فيما قدمن شكرهن لإدارة المدارس والمعلمات على ما تم تقديمه لهن خلال مسيرتهن العلمية والتعليمية. ‫

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
11:23 PM

عسير.. مدارس طلائع المستقبل تحتفي بخريجاتها "عن بُعد"

بحضور قائدة المدارس والمعلمات والإداريات وعدد من المشرفات

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
84

احتفلت مدارس طلائع المستقبل العالمية بأبها بخريجات المدارس من المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ورياض الأطفال "عن بُعد" عبر منصة "Zoom”، وذلك بحضور قائدة المدارس سهام القحطاني، والمعلمات، والإداريات، وعدد من المشرفات.

واختُتم الحفل بمداخلات عدد من الخريجات، عبَّرن خلالها عن سعادتهن بهذا الاحتفال، فيما قدمن شكرهن لإدارة المدارس والمعلمات على ما تم تقديمه لهن خلال مسيرتهن العلمية والتعليمية. ‫

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,853
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,618
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,971
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,930

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة