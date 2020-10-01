النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نيابة عن الملك.. منصور بن متعب يصل الكويت للعزاء في وفاة #الشيخ_صباح_الأحمد

فيما وصلها في وقت سابق اليوم كل من ملك #الأردن وسلطان عمان والرئيس المصري

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وصل الأمير منصور بن متعب إلى الكويت؛ لتقديم العزاء في وفاة #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح.

يُذكر أنه في وقت سابق اليوم، وصل الكويت كل من: ملك #الأردن، وسلطان عمان، والرئيس المصري؛ لتقديم العزاء في وفاة #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح.

وكان في مقدمة مستقبليه: الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس #مجلس_الأمة مرزوق الغانم.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير منصور بن متعب الكويت

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نيابة عن الملك.. منصور بن متعب يصل الكويت للعزاء في وفاة #الشيخ_صباح_الأحمد
سبق

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وصل الأمير منصور بن متعب إلى الكويت؛ لتقديم العزاء في وفاة #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح.

يُذكر أنه في وقت سابق اليوم، وصل الكويت كل من: ملك #الأردن، وسلطان عمان، والرئيس المصري؛ لتقديم العزاء في وفاة #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح.

وكان في مقدمة مستقبليه: الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس #مجلس_الأمة مرزوق الغانم.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
12:32 PM

نيابة عن الملك.. منصور بن متعب يصل الكويت للعزاء في وفاة #الشيخ_صباح_الأحمد

فيما وصلها في وقت سابق اليوم كل من ملك #الأردن وسلطان عمان والرئيس المصري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,685

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وصل الأمير منصور بن متعب إلى الكويت؛ لتقديم العزاء في وفاة #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح.

يُذكر أنه في وقت سابق اليوم، وصل الكويت كل من: ملك #الأردن، وسلطان عمان، والرئيس المصري؛ لتقديم العزاء في وفاة #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح.

وكان في مقدمة مستقبليه: الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس #مجلس_الأمة مرزوق الغانم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,508
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,207
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,303
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,002

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة