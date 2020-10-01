نيابة عن الملك.. منصور بن متعب يصل الكويت للعزاء في وفاة #الشيخ_صباح_الأحمد
فيما وصلها في وقت سابق اليوم كل من ملك #الأردن وسلطان عمان والرئيس المصري
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وصل الأمير منصور بن متعب إلى الكويت؛ لتقديم العزاء في وفاة #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح.
يُذكر أنه في وقت سابق اليوم، وصل الكويت كل من: ملك #الأردن، وسلطان عمان، والرئيس المصري؛ لتقديم العزاء في وفاة #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح.
وكان في مقدمة مستقبليه: الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس #مجلس_الأمة مرزوق الغانم.
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الأمير منصور بن متعب
الكويت
نيابة عن الملك.. منصور بن متعب يصل الكويت للعزاء في وفاة #الشيخ_صباح_الأحمد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-10-01
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وصل الأمير منصور بن متعب إلى الكويت؛ لتقديم العزاء في وفاة #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح.
يُذكر أنه في وقت سابق اليوم، وصل الكويت كل من: ملك #الأردن، وسلطان عمان، والرئيس المصري؛ لتقديم العزاء في وفاة #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح.
وكان في مقدمة مستقبليه: الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس #مجلس_الأمة مرزوق الغانم.
01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
12:32 PM
نيابة عن الملك.. منصور بن متعب يصل الكويت للعزاء في وفاة #الشيخ_صباح_الأحمد
فيما وصلها في وقت سابق اليوم كل من ملك #الأردن وسلطان عمان والرئيس المصري
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وصل الأمير منصور بن متعب إلى الكويت؛ لتقديم العزاء في وفاة #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح.
يُذكر أنه في وقت سابق اليوم، وصل الكويت كل من: ملك #الأردن، وسلطان عمان، والرئيس المصري؛ لتقديم العزاء في وفاة #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح.
وكان في مقدمة مستقبليه: الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس #مجلس_الأمة مرزوق الغانم.