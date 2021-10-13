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تحت إشراف "إنفاذ".. "طيبة الخير" للمزادات تعلن عن مزاد نخبة الرياض

يستعرض مجموعة من الفرص العقارية والاستثمارية المتميزة بأحياء المونسية والنظيم والربوة

تعلن شركة طيبة الخير للمزادات تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية عن المزاد العلني (نخبة الرياض) الذي سيقام بمدينة الرياض يوم الاثنين بتاريخ 25/ 10/ 2021م بقاعة "الفريدة" بدءاً من الساعة الرابعة عصراً.

ويستعرض المزاد مجموعة من الفرص العقارية والاستثمارية المتميزة بأحياء المونسية والنظيم والربوة والنسيم والنهضة والملز، بمساحة إجمالية تتخطى 80.000 متر مربع.

وقد أفاد المهندس فهد بن عليان الردادي رئيس مجلس إدارة شركة "طيبة الخير" أن مزاد نخبة الرياض فرصة استثنائية لشركات التطوير العقاري ورجال الأعمال المهتمين بالتطوير والاستثمار، حيث يضم المزاد مجموعة من المساحات السكنية والتجارية الكبيرة التي تصلح لإنشاء مشروعات سكنية أو تجارية، لا سيما مع تميز مواقعها.

وتتشرف شركة "طيبة الخير" بتلقي استفسارات الراغبين بالمشاركة بالمزاد على مدار 24 ساعة على الرقم 0547503444 والرد عليها فوراً، مع تقديم عرض كامل عن تفاصيل العقارات المطروحة بالمزاد، ودراسة أعلى وأفضل استخدام لها.

كما أعرب "الردادي" عن تقديره البالغ للدور الذي يقوم به مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" كبيت خبرة مختص في الإشراف على تصفية الأصول والتركات، والذي يعتبر مواكبة حقيقية لتطور المنظومة العدلية والاقتصادية بمملكتنا الغالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحت إشراف "إنفاذ".. "طيبة الخير" للمزادات تعلن عن مزاد نخبة الرياض
سبق

تعلن شركة طيبة الخير للمزادات تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية عن المزاد العلني (نخبة الرياض) الذي سيقام بمدينة الرياض يوم الاثنين بتاريخ 25/ 10/ 2021م بقاعة "الفريدة" بدءاً من الساعة الرابعة عصراً.

ويستعرض المزاد مجموعة من الفرص العقارية والاستثمارية المتميزة بأحياء المونسية والنظيم والربوة والنسيم والنهضة والملز، بمساحة إجمالية تتخطى 80.000 متر مربع.

وقد أفاد المهندس فهد بن عليان الردادي رئيس مجلس إدارة شركة "طيبة الخير" أن مزاد نخبة الرياض فرصة استثنائية لشركات التطوير العقاري ورجال الأعمال المهتمين بالتطوير والاستثمار، حيث يضم المزاد مجموعة من المساحات السكنية والتجارية الكبيرة التي تصلح لإنشاء مشروعات سكنية أو تجارية، لا سيما مع تميز مواقعها.

وتتشرف شركة "طيبة الخير" بتلقي استفسارات الراغبين بالمشاركة بالمزاد على مدار 24 ساعة على الرقم 0547503444 والرد عليها فوراً، مع تقديم عرض كامل عن تفاصيل العقارات المطروحة بالمزاد، ودراسة أعلى وأفضل استخدام لها.

كما أعرب "الردادي" عن تقديره البالغ للدور الذي يقوم به مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" كبيت خبرة مختص في الإشراف على تصفية الأصول والتركات، والذي يعتبر مواكبة حقيقية لتطور المنظومة العدلية والاقتصادية بمملكتنا الغالية.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
03:04 PM

تحت إشراف "إنفاذ".. "طيبة الخير" للمزادات تعلن عن مزاد نخبة الرياض

يستعرض مجموعة من الفرص العقارية والاستثمارية المتميزة بأحياء المونسية والنظيم والربوة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعلن شركة طيبة الخير للمزادات تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية عن المزاد العلني (نخبة الرياض) الذي سيقام بمدينة الرياض يوم الاثنين بتاريخ 25/ 10/ 2021م بقاعة "الفريدة" بدءاً من الساعة الرابعة عصراً.

ويستعرض المزاد مجموعة من الفرص العقارية والاستثمارية المتميزة بأحياء المونسية والنظيم والربوة والنسيم والنهضة والملز، بمساحة إجمالية تتخطى 80.000 متر مربع.

وقد أفاد المهندس فهد بن عليان الردادي رئيس مجلس إدارة شركة "طيبة الخير" أن مزاد نخبة الرياض فرصة استثنائية لشركات التطوير العقاري ورجال الأعمال المهتمين بالتطوير والاستثمار، حيث يضم المزاد مجموعة من المساحات السكنية والتجارية الكبيرة التي تصلح لإنشاء مشروعات سكنية أو تجارية، لا سيما مع تميز مواقعها.

وتتشرف شركة "طيبة الخير" بتلقي استفسارات الراغبين بالمشاركة بالمزاد على مدار 24 ساعة على الرقم 0547503444 والرد عليها فوراً، مع تقديم عرض كامل عن تفاصيل العقارات المطروحة بالمزاد، ودراسة أعلى وأفضل استخدام لها.

كما أعرب "الردادي" عن تقديره البالغ للدور الذي يقوم به مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" كبيت خبرة مختص في الإشراف على تصفية الأصول والتركات، والذي يعتبر مواكبة حقيقية لتطور المنظومة العدلية والاقتصادية بمملكتنا الغالية.

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