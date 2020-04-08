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"رقصة التابوت".. عادة إفريقية تشعل منصات التواصل الاجتماعي حول العالم

تعتبرها أسرة المتوفى من العادات الاجتماعية لـ"زف الفقيد" إلى مثواه الأخير

اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي عالميًّا بما يُعرف برقصة "التابوت"، وتعد حاليًا مقاطع فيديو أو صور أو ميمز "رقصة التابوت" الأشهرَ حول العالم وأكثرها تناقلًا على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يظهر فيها عدة أشخاص يحملون نعشًا على أكتافهم بينما يرقصون على أنغام إحدى الأغنيات.

وأشارت إذاعة "بي بي سي" إلى أن عادة الرقص مع الكفن شهيرة في بعض دول إفريقيا، ومن أبرزها غانا؛ حيث تُعَد من العادات الاجتماعية لتوديع الفقيد، كما أن هنا فِرَقًا أو أشخاصًا يعملون في مهنة الرقص مع التابوت؛ حيث تستعين بهم أسرة المتوفى لزفّ فقيدهم إلى مثواه الأخير وفقًا لعاداتهم.

رقصة التابوت

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"رقصة التابوت".. عادة إفريقية تشعل منصات التواصل الاجتماعي حول العالم
سبق

اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي عالميًّا بما يُعرف برقصة "التابوت"، وتعد حاليًا مقاطع فيديو أو صور أو ميمز "رقصة التابوت" الأشهرَ حول العالم وأكثرها تناقلًا على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يظهر فيها عدة أشخاص يحملون نعشًا على أكتافهم بينما يرقصون على أنغام إحدى الأغنيات.

وأشارت إذاعة "بي بي سي" إلى أن عادة الرقص مع الكفن شهيرة في بعض دول إفريقيا، ومن أبرزها غانا؛ حيث تُعَد من العادات الاجتماعية لتوديع الفقيد، كما أن هنا فِرَقًا أو أشخاصًا يعملون في مهنة الرقص مع التابوت؛ حيث تستعين بهم أسرة المتوفى لزفّ فقيدهم إلى مثواه الأخير وفقًا لعاداتهم.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
12:15 PM

"رقصة التابوت".. عادة إفريقية تشعل منصات التواصل الاجتماعي حول العالم

تعتبرها أسرة المتوفى من العادات الاجتماعية لـ"زف الفقيد" إلى مثواه الأخير

A A A
خالد علي - الرياض
6
12,067

اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي عالميًّا بما يُعرف برقصة "التابوت"، وتعد حاليًا مقاطع فيديو أو صور أو ميمز "رقصة التابوت" الأشهرَ حول العالم وأكثرها تناقلًا على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يظهر فيها عدة أشخاص يحملون نعشًا على أكتافهم بينما يرقصون على أنغام إحدى الأغنيات.

وأشارت إذاعة "بي بي سي" إلى أن عادة الرقص مع الكفن شهيرة في بعض دول إفريقيا، ومن أبرزها غانا؛ حيث تُعَد من العادات الاجتماعية لتوديع الفقيد، كما أن هنا فِرَقًا أو أشخاصًا يعملون في مهنة الرقص مع التابوت؛ حيث تستعين بهم أسرة المتوفى لزفّ فقيدهم إلى مثواه الأخير وفقًا لعاداتهم.

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