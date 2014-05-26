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أمير الرياض يُدشن عيادة "حياتنا" الافتراضية

الأولى في المملكة لمكافحة الأمراض المزمنة

دشّن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بقصر الحكم، عيادة "حياتنا" الافتراضية، والتي تنفذها الجمعية الأهلية للتوعية الصحية.

جاء ذلك، خلال استقباله رئيس مجلس إدارة الجمعية، د. عاطف سرور، وجانب من أعضاء المجلس ومنسوبي الجمعية وممثلي شركاء العيادة من مدينة الملك سعود الطبية وكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود.

واستمع الأمير فيصل بن بندر، إلى شرح عن عيادة حياتنا الافتراضية، قائلاً إنها تعتبر العيادة الأولى من نوعها في المملكة، والتي تعنى بمكافحة عدد من الأمراض المزمنة ومضاعفاتها والتوعية بمسبباتها وطرق الوقاية منها وتعزيز النشاط الرياضي والتغذية الصحية لدى عموم المجتمع.

كما ترتبط العيادة برؤية المملكة 2030 لتعزيز مفهوم المجتمع الحيوي وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، وإشراك المتطوعين وفتح آفاق التعاون لتحقيق المستهدفات في تحقيق الرؤية، بحول الله.

وشكر أمير الرياض، الجمعية على جهودها المتميزة في التوعية والتثقيف الصحي وتعزيز نمط الحياة الصحي للمجتمع، متمنياً لها مزيداً من التقدم والازدهار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يُدشن عيادة "حياتنا" الافتراضية
سبق

دشّن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بقصر الحكم، عيادة "حياتنا" الافتراضية، والتي تنفذها الجمعية الأهلية للتوعية الصحية.

جاء ذلك، خلال استقباله رئيس مجلس إدارة الجمعية، د. عاطف سرور، وجانب من أعضاء المجلس ومنسوبي الجمعية وممثلي شركاء العيادة من مدينة الملك سعود الطبية وكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود.

واستمع الأمير فيصل بن بندر، إلى شرح عن عيادة حياتنا الافتراضية، قائلاً إنها تعتبر العيادة الأولى من نوعها في المملكة، والتي تعنى بمكافحة عدد من الأمراض المزمنة ومضاعفاتها والتوعية بمسبباتها وطرق الوقاية منها وتعزيز النشاط الرياضي والتغذية الصحية لدى عموم المجتمع.

كما ترتبط العيادة برؤية المملكة 2030 لتعزيز مفهوم المجتمع الحيوي وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، وإشراك المتطوعين وفتح آفاق التعاون لتحقيق المستهدفات في تحقيق الرؤية، بحول الله.

وشكر أمير الرياض، الجمعية على جهودها المتميزة في التوعية والتثقيف الصحي وتعزيز نمط الحياة الصحي للمجتمع، متمنياً لها مزيداً من التقدم والازدهار.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
07:40 PM

أمير الرياض يُدشن عيادة "حياتنا" الافتراضية

الأولى في المملكة لمكافحة الأمراض المزمنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بقصر الحكم، عيادة "حياتنا" الافتراضية، والتي تنفذها الجمعية الأهلية للتوعية الصحية.

جاء ذلك، خلال استقباله رئيس مجلس إدارة الجمعية، د. عاطف سرور، وجانب من أعضاء المجلس ومنسوبي الجمعية وممثلي شركاء العيادة من مدينة الملك سعود الطبية وكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود.

واستمع الأمير فيصل بن بندر، إلى شرح عن عيادة حياتنا الافتراضية، قائلاً إنها تعتبر العيادة الأولى من نوعها في المملكة، والتي تعنى بمكافحة عدد من الأمراض المزمنة ومضاعفاتها والتوعية بمسبباتها وطرق الوقاية منها وتعزيز النشاط الرياضي والتغذية الصحية لدى عموم المجتمع.

كما ترتبط العيادة برؤية المملكة 2030 لتعزيز مفهوم المجتمع الحيوي وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، وإشراك المتطوعين وفتح آفاق التعاون لتحقيق المستهدفات في تحقيق الرؤية، بحول الله.

وشكر أمير الرياض، الجمعية على جهودها المتميزة في التوعية والتثقيف الصحي وتعزيز نمط الحياة الصحي للمجتمع، متمنياً لها مزيداً من التقدم والازدهار.

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