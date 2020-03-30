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ممرضة تسرب صورة تظهر الحقيقة المخيفة لـ"كورونا" في نيويورك

قالت: الضحايا يموتون بمفردهم بسبب ارتفاع معدل الإصابة

نشر موقع "بازفيد نيوز" الأمريكي، اليوم (الاثنين)، صورة تظهر مجموعة من الجثث الملفوفة في أكفان بلاستيكية داخل شاحنة تبريد، بعد أن توفى أصحابها جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح الموقع أنه حصل على الصورة من ممرضة تعمل في مستشفى بمانهاتن بولاية نيويورك، طلبت عدم الكشف عن اسمها واسم المستشفى الذي تعمل به، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وبررت ممرضة غرفة الطوارئ تسريب الصورة، "لإظهار الحقيقة المخيفة للفيروس وأين انتهى الأمر ببعض المصابين به بالفعل".

وقالت: "جلست مساء السبت مع مريضة وأمسكت بيدها وهي تأخذ أنفاسها الأخيرة. والآن جسدها ملقى داخل الشاحنة".

وأشارت الممرضة إلى أن واحدة من فظائع الفيروس تكمن في أن ضحاياها يضطرون في كثير من الأحيان إلى الموت بمفردهم، معزولين عن الأقارب والأصدقاء، بسبب ارتفاع معدل الإصابة به.

فيروس كورونا الجديد

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ممرضة تسرب صورة تظهر الحقيقة المخيفة لـ"كورونا" في نيويورك
سبق

نشر موقع "بازفيد نيوز" الأمريكي، اليوم (الاثنين)، صورة تظهر مجموعة من الجثث الملفوفة في أكفان بلاستيكية داخل شاحنة تبريد، بعد أن توفى أصحابها جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح الموقع أنه حصل على الصورة من ممرضة تعمل في مستشفى بمانهاتن بولاية نيويورك، طلبت عدم الكشف عن اسمها واسم المستشفى الذي تعمل به، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وبررت ممرضة غرفة الطوارئ تسريب الصورة، "لإظهار الحقيقة المخيفة للفيروس وأين انتهى الأمر ببعض المصابين به بالفعل".

وقالت: "جلست مساء السبت مع مريضة وأمسكت بيدها وهي تأخذ أنفاسها الأخيرة. والآن جسدها ملقى داخل الشاحنة".

وأشارت الممرضة إلى أن واحدة من فظائع الفيروس تكمن في أن ضحاياها يضطرون في كثير من الأحيان إلى الموت بمفردهم، معزولين عن الأقارب والأصدقاء، بسبب ارتفاع معدل الإصابة به.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
04:24 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
06:41 PM

ممرضة تسرب صورة تظهر الحقيقة المخيفة لـ"كورونا" في نيويورك

قالت: الضحايا يموتون بمفردهم بسبب ارتفاع معدل الإصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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27,986

نشر موقع "بازفيد نيوز" الأمريكي، اليوم (الاثنين)، صورة تظهر مجموعة من الجثث الملفوفة في أكفان بلاستيكية داخل شاحنة تبريد، بعد أن توفى أصحابها جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح الموقع أنه حصل على الصورة من ممرضة تعمل في مستشفى بمانهاتن بولاية نيويورك، طلبت عدم الكشف عن اسمها واسم المستشفى الذي تعمل به، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وبررت ممرضة غرفة الطوارئ تسريب الصورة، "لإظهار الحقيقة المخيفة للفيروس وأين انتهى الأمر ببعض المصابين به بالفعل".

وقالت: "جلست مساء السبت مع مريضة وأمسكت بيدها وهي تأخذ أنفاسها الأخيرة. والآن جسدها ملقى داخل الشاحنة".

وأشارت الممرضة إلى أن واحدة من فظائع الفيروس تكمن في أن ضحاياها يضطرون في كثير من الأحيان إلى الموت بمفردهم، معزولين عن الأقارب والأصدقاء، بسبب ارتفاع معدل الإصابة به.

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