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أمطار جازان تنعش الأرض وتشجع على التنزه والدفاع المدني يحذر

دعا لأخذ الحيطة واتخاذ الإجراءات الاحترازية

شهدت منطقة جازان، أمطارًا استمرت لعدة ساعات، وأسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، وذلك بناءً على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة.

وأهابت المديرية، بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

جازان العوالق الترابية الدفاع المدني الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار جازان تنعش الأرض وتشجع على التنزه والدفاع المدني يحذر
سبق

شهدت منطقة جازان، أمطارًا استمرت لعدة ساعات، وأسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، وذلك بناءً على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة.

وأهابت المديرية، بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
05:45 PM

أمطار جازان تنعش الأرض وتشجع على التنزه والدفاع المدني يحذر

دعا لأخذ الحيطة واتخاذ الإجراءات الاحترازية

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فهد كاملي - جازان
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شهدت منطقة جازان، أمطارًا استمرت لعدة ساعات، وأسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، وذلك بناءً على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة.

وأهابت المديرية، بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

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