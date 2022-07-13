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هيئة حقوق الإنسان تطلق برنامجًا تدريبيًا موجهًا للإعلاميين السعوديين

لتطوير قدرات المشاركين من الإعلاميين في التعامل مع هذه القضايا

يدشّن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، غداً الثلاثاء، بحضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السيدة ناتالي فوستيه، برنامجًا تدريبيًا موجهًا للإعلاميين السعوديين بعنوان "النهج الصحفي القائم على حقوق الإنسان"، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بمشاركة مختصين في مجال الإعلام، وخبراء دوليين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وحضور عدد من الإعلاميين والإعلاميات من مختلف وسائل الإعلام في المملكة.

ويستهدف البرنامج الذي تقيمه الهيئة عن بعد على مدى يومين، تطوير قدرات المشاركين من الإعلاميين والإعلاميات في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وتعريفهم بالإطار الدولي لحقوق الإنسان وآلية عمله، وصقل مهاراتهم لتناول هذه القضايا في المحتوى المرئي والمسموع والمقروء والرقمي، والتدريب على الكتابة في الشأن الإنساني، وتطبيق مفاهيم حقوق الإنسان في العمل الصحفي، إضافة إلى إيجاد شراكة إستراتيجية مع الإعلام.

وستتناول جلسات اليوم الأول القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر التطرق للمواثيق الأساسية ذات الصلة، ومنظومة الأمم المتحدة والنظام الدولي لحقوق الإنسان وآلية عمله، ومفاهيم ومصلحات حقوق الإنسان، كما ستلقي نظرة عامة على التنظيم القانوني للنشر الإعلامي في المملكة العربية السعودية.

فيما ستطرق جلسات اليوم الثاني إلى أهمية دور الصحفي والصحفية في تعزيز حقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير وأهميتها وفقاً للمواثيق الدولية والقيود المفروضة عليها، والجوانب الأخلاقية لمهنة الصحافة.

وستتناول أيضاً النهج القائم على حقوق الإنسان في العمل الصحفي، وذلك عبر تعريفه، والمبادئ التي يراعيها، والمنفعة من استخدام هذا النهج في العمل الصحفي، وتعزيز الجوانب المعرفية بتغطية واحترام حقوق الإنسان في أثناء التغطية الصحفية؛ حيث سيطلع المشاركون على تجارب حقيقية للصحفيين والصحفيات في مجال حماية حقوق الانسان من خلال العمل الصحفي، كما ستقام مجموعات عمل من المشاركين بتغطية مواضيع صحفية باستخدام النهج القائم على حقوق الإنسان.

عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة حقوق الإنسان تطلق برنامجًا تدريبيًا موجهًا للإعلاميين السعوديين
سبق

يدشّن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، غداً الثلاثاء، بحضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السيدة ناتالي فوستيه، برنامجًا تدريبيًا موجهًا للإعلاميين السعوديين بعنوان "النهج الصحفي القائم على حقوق الإنسان"، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بمشاركة مختصين في مجال الإعلام، وخبراء دوليين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وحضور عدد من الإعلاميين والإعلاميات من مختلف وسائل الإعلام في المملكة.

ويستهدف البرنامج الذي تقيمه الهيئة عن بعد على مدى يومين، تطوير قدرات المشاركين من الإعلاميين والإعلاميات في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وتعريفهم بالإطار الدولي لحقوق الإنسان وآلية عمله، وصقل مهاراتهم لتناول هذه القضايا في المحتوى المرئي والمسموع والمقروء والرقمي، والتدريب على الكتابة في الشأن الإنساني، وتطبيق مفاهيم حقوق الإنسان في العمل الصحفي، إضافة إلى إيجاد شراكة إستراتيجية مع الإعلام.

وستتناول جلسات اليوم الأول القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر التطرق للمواثيق الأساسية ذات الصلة، ومنظومة الأمم المتحدة والنظام الدولي لحقوق الإنسان وآلية عمله، ومفاهيم ومصلحات حقوق الإنسان، كما ستلقي نظرة عامة على التنظيم القانوني للنشر الإعلامي في المملكة العربية السعودية.

فيما ستطرق جلسات اليوم الثاني إلى أهمية دور الصحفي والصحفية في تعزيز حقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير وأهميتها وفقاً للمواثيق الدولية والقيود المفروضة عليها، والجوانب الأخلاقية لمهنة الصحافة.

وستتناول أيضاً النهج القائم على حقوق الإنسان في العمل الصحفي، وذلك عبر تعريفه، والمبادئ التي يراعيها، والمنفعة من استخدام هذا النهج في العمل الصحفي، وتعزيز الجوانب المعرفية بتغطية واحترام حقوق الإنسان في أثناء التغطية الصحفية؛ حيث سيطلع المشاركون على تجارب حقيقية للصحفيين والصحفيات في مجال حماية حقوق الانسان من خلال العمل الصحفي، كما ستقام مجموعات عمل من المشاركين بتغطية مواضيع صحفية باستخدام النهج القائم على حقوق الإنسان.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
01:11 PM

هيئة حقوق الإنسان تطلق برنامجًا تدريبيًا موجهًا للإعلاميين السعوديين

لتطوير قدرات المشاركين من الإعلاميين في التعامل مع هذه القضايا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يدشّن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، غداً الثلاثاء، بحضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السيدة ناتالي فوستيه، برنامجًا تدريبيًا موجهًا للإعلاميين السعوديين بعنوان "النهج الصحفي القائم على حقوق الإنسان"، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بمشاركة مختصين في مجال الإعلام، وخبراء دوليين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وحضور عدد من الإعلاميين والإعلاميات من مختلف وسائل الإعلام في المملكة.

ويستهدف البرنامج الذي تقيمه الهيئة عن بعد على مدى يومين، تطوير قدرات المشاركين من الإعلاميين والإعلاميات في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وتعريفهم بالإطار الدولي لحقوق الإنسان وآلية عمله، وصقل مهاراتهم لتناول هذه القضايا في المحتوى المرئي والمسموع والمقروء والرقمي، والتدريب على الكتابة في الشأن الإنساني، وتطبيق مفاهيم حقوق الإنسان في العمل الصحفي، إضافة إلى إيجاد شراكة إستراتيجية مع الإعلام.

وستتناول جلسات اليوم الأول القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر التطرق للمواثيق الأساسية ذات الصلة، ومنظومة الأمم المتحدة والنظام الدولي لحقوق الإنسان وآلية عمله، ومفاهيم ومصلحات حقوق الإنسان، كما ستلقي نظرة عامة على التنظيم القانوني للنشر الإعلامي في المملكة العربية السعودية.

فيما ستطرق جلسات اليوم الثاني إلى أهمية دور الصحفي والصحفية في تعزيز حقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير وأهميتها وفقاً للمواثيق الدولية والقيود المفروضة عليها، والجوانب الأخلاقية لمهنة الصحافة.

وستتناول أيضاً النهج القائم على حقوق الإنسان في العمل الصحفي، وذلك عبر تعريفه، والمبادئ التي يراعيها، والمنفعة من استخدام هذا النهج في العمل الصحفي، وتعزيز الجوانب المعرفية بتغطية واحترام حقوق الإنسان في أثناء التغطية الصحفية؛ حيث سيطلع المشاركون على تجارب حقيقية للصحفيين والصحفيات في مجال حماية حقوق الانسان من خلال العمل الصحفي، كما ستقام مجموعات عمل من المشاركين بتغطية مواضيع صحفية باستخدام النهج القائم على حقوق الإنسان.

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