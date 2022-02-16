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"القرني" يبدأ عمله في "حلول النخبة" للموارد البشرية

باشر مشاري بن علي القرني، اليوم، عمله في شركة "حلول النخبة" للموارد البشرية.

وقدّم "القرني" شكره وتقديره للرئيس التنفيذي للشركة، مسفر الوادعي، على إتاحة الفرصة لانضمامه لأسرة "حلول النخبة"، متعهدًا بأن يبذل قصارى جهده، والعمل بروح الفريق الواحد مع زملائه بالشركة؛ لتطوير أعمالها وتحقيق أهدافها.

وتعد "حلول النخبة" إحدى الشركات الوطنية الرائدة، في مدينة الرياض، المتخصصة في مجال الاستشارات، والتقييم والتدريب وتطوير الموارد البشرية.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"القرني" يبدأ عمله في "حلول النخبة" للموارد البشرية
سبق

باشر مشاري بن علي القرني، اليوم، عمله في شركة "حلول النخبة" للموارد البشرية.

وقدّم "القرني" شكره وتقديره للرئيس التنفيذي للشركة، مسفر الوادعي، على إتاحة الفرصة لانضمامه لأسرة "حلول النخبة"، متعهدًا بأن يبذل قصارى جهده، والعمل بروح الفريق الواحد مع زملائه بالشركة؛ لتطوير أعمالها وتحقيق أهدافها.

وتعد "حلول النخبة" إحدى الشركات الوطنية الرائدة، في مدينة الرياض، المتخصصة في مجال الاستشارات، والتقييم والتدريب وتطوير الموارد البشرية.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
06:28 PM

"القرني" يبدأ عمله في "حلول النخبة" للموارد البشرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,413

باشر مشاري بن علي القرني، اليوم، عمله في شركة "حلول النخبة" للموارد البشرية.

وقدّم "القرني" شكره وتقديره للرئيس التنفيذي للشركة، مسفر الوادعي، على إتاحة الفرصة لانضمامه لأسرة "حلول النخبة"، متعهدًا بأن يبذل قصارى جهده، والعمل بروح الفريق الواحد مع زملائه بالشركة؛ لتطوير أعمالها وتحقيق أهدافها.

وتعد "حلول النخبة" إحدى الشركات الوطنية الرائدة، في مدينة الرياض، المتخصصة في مجال الاستشارات، والتقييم والتدريب وتطوير الموارد البشرية.

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