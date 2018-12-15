النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في سناب الداخلية.. سجين يحكي قصته مع السوق السوداء وكيف انتهى به الحال إلى السجن

نشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية "MOI.SAUDIARABIA"، قصة سجين سعودي، ضمن سلسلة حلقاتها من برنامج "قصة سجين".

الحلقة الرابعة من البرنامج، والتي حملت عنوان ‏"السوق السوداء تنهي أيام "خالد" البيضاء"، حكى فيها السجين "خالد" قصته مع السوق السوداء، عندما بدأ في بيع الأدوية مجهولة المصدر عبر الإنترنت، وانتحل صفة طبيب، وكاد أن يفتتح مستوصفاً بأوراق وشهادات مزورة في الرياض، قبل أن تنتهي قصته بالقبض عليه وإيداعه السجن.

السجين عبّر عن ندمه الشديد على ما قام به، موجهاً نصائح لمتابعي سناب الداخلية بالابتعاد عن الأنشطة المخالفة.

سناب الداخلية السوق السوداء قصة سجين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في سناب الداخلية.. سجين يحكي قصته مع السوق السوداء وكيف انتهى به الحال إلى السجن
سبق

نشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية "MOI.SAUDIARABIA"، قصة سجين سعودي، ضمن سلسلة حلقاتها من برنامج "قصة سجين".

الحلقة الرابعة من البرنامج، والتي حملت عنوان ‏"السوق السوداء تنهي أيام "خالد" البيضاء"، حكى فيها السجين "خالد" قصته مع السوق السوداء، عندما بدأ في بيع الأدوية مجهولة المصدر عبر الإنترنت، وانتحل صفة طبيب، وكاد أن يفتتح مستوصفاً بأوراق وشهادات مزورة في الرياض، قبل أن تنتهي قصته بالقبض عليه وإيداعه السجن.

السجين عبّر عن ندمه الشديد على ما قام به، موجهاً نصائح لمتابعي سناب الداخلية بالابتعاد عن الأنشطة المخالفة.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
02:44 PM

في سناب الداخلية.. سجين يحكي قصته مع السوق السوداء وكيف انتهى به الحال إلى السجن

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
22,416

نشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية "MOI.SAUDIARABIA"، قصة سجين سعودي، ضمن سلسلة حلقاتها من برنامج "قصة سجين".

الحلقة الرابعة من البرنامج، والتي حملت عنوان ‏"السوق السوداء تنهي أيام "خالد" البيضاء"، حكى فيها السجين "خالد" قصته مع السوق السوداء، عندما بدأ في بيع الأدوية مجهولة المصدر عبر الإنترنت، وانتحل صفة طبيب، وكاد أن يفتتح مستوصفاً بأوراق وشهادات مزورة في الرياض، قبل أن تنتهي قصته بالقبض عليه وإيداعه السجن.

السجين عبّر عن ندمه الشديد على ما قام به، موجهاً نصائح لمتابعي سناب الداخلية بالابتعاد عن الأنشطة المخالفة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,212
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,198
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,563
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,977

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة