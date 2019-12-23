مصادر: الجهات المعنية تتخذ إجراءات رسمية حول شاعر أساء لإحدى المحافظات

قال منذ أيام أثناء محاورته مع شاعر آخر عن سكانها: ماذا يعبدون؟!

علمت "سبق" أن الجهات المعنية اتخذت إجراءات رسمية حول شاعر محاورة، قام بالإساءة لأهل إحدى محافظات المدينة المنورة، حول ما ذكره الشاعر في محاورة الأسبوع الماضي.

وبينت المصادر أن إحدى الجهات المعنية رصدت تلك الإساءة، وأبلغت الجهات الأخرى، ومن المتوقع أن تتخذ تلك الجهات إجراءات مع الشاعر خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن الشاعر وجه قبل عدة أيام أثناء مقابلته لشاعر آخر سؤالاً حول سكان المحافظة ماذا تعبد!؟، الأمر الذي تسبب في استياء بعض سكان تلك المحافظة، مطالبين في الوقت نفسه محاسبة كل من تسبب بالإساءة للمواطنين.