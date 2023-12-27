النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 524 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 142 خلال الـ24 ساعة الماضية

ليلة العمر تحولت لكابوس.. شاهد ما حدث لعريس في الطريق إلى حفل زفافه

رصد مقطع فيديو، جرى تصويره في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، قطاع طرق مسلحين يهاجمون عائلة، ويسرقون أغراضها الثمينة أمام مرأى الجميع.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن لصوصًا اعترضوا، يوم 10 ديسمبر، طريق عريس كان في طريقه إلى حفل زفافه، وأجبروه على التخلي عن ساعة "رولكس" الخاصة به، إلى جانب بعض الأغراض الثمينة الأخرى.

وكان العريس برفقة أربعة من أفراد أسرته، قبل أن يهاجمهم اللصوص الثلاثة، الذين كانوا يستقلون سيارة دفع رباعية، ثم هددوهم بأسلحة بيضاء، وطالبوهم بتسليم أغراضهم.

وأوضح المصدر أن عناصر الشرطة نجحت في إلقاء القبض على العصابة، التي كانت موضوع بحث في أكثر من 10 عمليات سطو، وقعت منذ أكتوبر الماضي، حيث قاموا في إحدى المرات بسرقة ساعتي "رولكس" يبلغ ثمنهما حوالي 37 ألف دولار.

وقالت مفوضة شرطة فيلادلفيا دانييل أوتلاو: "تم اعتقال اللصوص الثلاثة يوم الخميس، واعترفوا بتنفيذ جرائم سطو أخرى في الأحياء الراقية بالمدينة"، وكاشفة أن عمر أحدهما 22 عامًا، فيما يبلغ الآخران 19 عامًا فقط.

وتأتي الجريمة فيما يحذر مراقبون من أن فيلادلفيا تشهد "أزمة خروج عن القانون"، بعد ارتفاع عمليات السطو بنسبة 27 بالمائة منذ عام 2020، وتحطيم جرائم القتل الرقم القياسي هذا العام.

الرئيسية/ محطات

اعلان
ليلة العمر تحولت لكابوس.. شاهد ما حدث لعريس في الطريق إلى حفل زفافه
سبق

رصد مقطع فيديو، جرى تصويره في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، قطاع طرق مسلحين يهاجمون عائلة، ويسرقون أغراضها الثمينة أمام مرأى الجميع.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن لصوصًا اعترضوا، يوم 10 ديسمبر، طريق عريس كان في طريقه إلى حفل زفافه، وأجبروه على التخلي عن ساعة "رولكس" الخاصة به، إلى جانب بعض الأغراض الثمينة الأخرى.

وكان العريس برفقة أربعة من أفراد أسرته، قبل أن يهاجمهم اللصوص الثلاثة، الذين كانوا يستقلون سيارة دفع رباعية، ثم هددوهم بأسلحة بيضاء، وطالبوهم بتسليم أغراضهم.

وأوضح المصدر أن عناصر الشرطة نجحت في إلقاء القبض على العصابة، التي كانت موضوع بحث في أكثر من 10 عمليات سطو، وقعت منذ أكتوبر الماضي، حيث قاموا في إحدى المرات بسرقة ساعتي "رولكس" يبلغ ثمنهما حوالي 37 ألف دولار.

وقالت مفوضة شرطة فيلادلفيا دانييل أوتلاو: "تم اعتقال اللصوص الثلاثة يوم الخميس، واعترفوا بتنفيذ جرائم سطو أخرى في الأحياء الراقية بالمدينة"، وكاشفة أن عمر أحدهما 22 عامًا، فيما يبلغ الآخران 19 عامًا فقط.

وتأتي الجريمة فيما يحذر مراقبون من أن فيلادلفيا تشهد "أزمة خروج عن القانون"، بعد ارتفاع عمليات السطو بنسبة 27 بالمائة منذ عام 2020، وتحطيم جرائم القتل الرقم القياسي هذا العام.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
05:14 PM

ليلة العمر تحولت لكابوس.. شاهد ما حدث لعريس في الطريق إلى حفل زفافه

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
3,748

رصد مقطع فيديو، جرى تصويره في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، قطاع طرق مسلحين يهاجمون عائلة، ويسرقون أغراضها الثمينة أمام مرأى الجميع.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن لصوصًا اعترضوا، يوم 10 ديسمبر، طريق عريس كان في طريقه إلى حفل زفافه، وأجبروه على التخلي عن ساعة "رولكس" الخاصة به، إلى جانب بعض الأغراض الثمينة الأخرى.

وكان العريس برفقة أربعة من أفراد أسرته، قبل أن يهاجمهم اللصوص الثلاثة، الذين كانوا يستقلون سيارة دفع رباعية، ثم هددوهم بأسلحة بيضاء، وطالبوهم بتسليم أغراضهم.

وأوضح المصدر أن عناصر الشرطة نجحت في إلقاء القبض على العصابة، التي كانت موضوع بحث في أكثر من 10 عمليات سطو، وقعت منذ أكتوبر الماضي، حيث قاموا في إحدى المرات بسرقة ساعتي "رولكس" يبلغ ثمنهما حوالي 37 ألف دولار.

وقالت مفوضة شرطة فيلادلفيا دانييل أوتلاو: "تم اعتقال اللصوص الثلاثة يوم الخميس، واعترفوا بتنفيذ جرائم سطو أخرى في الأحياء الراقية بالمدينة"، وكاشفة أن عمر أحدهما 22 عامًا، فيما يبلغ الآخران 19 عامًا فقط.

وتأتي الجريمة فيما يحذر مراقبون من أن فيلادلفيا تشهد "أزمة خروج عن القانون"، بعد ارتفاع عمليات السطو بنسبة 27 بالمائة منذ عام 2020، وتحطيم جرائم القتل الرقم القياسي هذا العام.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,944
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,018
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,595
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,512

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة