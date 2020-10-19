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روسيا تسجل 15982 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات وصل إلى 1.415.316 إصابة

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 15.982 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و179 وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.415.316 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 24.366 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.075.904 حالات.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا تسجل 15982 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 15.982 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و179 وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.415.316 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 24.366 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.075.904 حالات.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
12:02 PM

روسيا تسجل 15982 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات وصل إلى 1.415.316 إصابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - موسكو
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سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 15.982 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و179 وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.415.316 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 24.366 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.075.904 حالات.

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