2509 زيارة إشرافية لدعم العودة الآمن للمدارس بـ"تعليم عسير"

شملت 545 مدرسة للبنين و737 للبنات عبر 800 مشرف ومشرفة

نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير 2509 زيارة إشرافية؛ لدعم العودة الآمنة وتعزيز جهود المدارس بتعليم المنطقة.

وأوضح مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم المنطقة محمد آل طارش أن الزيارات التي نفذت خلال الأسبوع الأول، شارك فيها أكثر من 800 مشرف ومشرفة من جميع التخصصات، وقيادات الإدارة بمتوسط 500 زيارة يوميًا، حيث شملت 545 مدرسة في قطاع البنين بواقع 948 زيارة إشرافية، منها 285 زيارة في مدارس مكتب وسط أبها، و95 زيارة بمدارس شرق أبها، و92 زيارة بمدارس شمال أبها، و291 زيارة بمدارس خميس مشيط، و85 في مدارس أحد رفيدة، و42 في مدارس طريب، و58 في مدارس وادي ابن هشبل .

وأضاف آل طارش، شملت الزيارات الإشرافية الميدانية في مدارس البنات 737 مدرسة بواقع 1561 زيارة، شملت 740 من مدارس أبها، و60 زيارة في مدارس الشعف، و 24 زيارة في مدارس بللسمر ، و19 زيارة لمدارس بللحمر، و 560 زيارة لمدارس خميس مشيط ، و 97 زيارة لمدارس أحد رفيدة ، و31 زيارة لمدارس طريب، و31 زيارة لمدارس العرين ، و30 زيارة إشرافية لمدارس وادي ابن هشبل.