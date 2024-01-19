"الأدلة دامغة".. مشرعون يطالبون مجلس الشيوخ بإدانة وعزل "ترامب"

عرضوا وثيقة من 111 صفحة

قال المشرعون الديمقراطيون الذين يقودون قضية مساءلة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، اليوم (السبت): "إنه يجب عزل الرئيس لحماية الأمن القومي والحفاظ على نظام الحكم".

واعتبروا أنه "يتعين على مجلس الشيوخ إدانة الرئيس ترامب لتجنب تقويض خطير وطويل الأمد لقيمنا الديمقراطية وللأمن القومي"، وهذه أول مرة يطالبون فيها بشكل رسمي مجلس الشيوخ بإدانة الرئيس وعزله من منصبه، وفقاً لـ"رويترز".

وأشاروا إلى أن القضية ضد رئيس الولايات المتحدة بسيطة والحقائق لا جدال فيها والأدلة دامغة.

وعرض المشرعون في وثيقة من 111 صفحة قُدمت قبل بدء محاكمة "ترامب" أمام مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل دفوعهم، التي تدعم اتهام الرئيس باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

والوثيقة تمثل دعوة مباشرة لأعضاء مجلس الشيوخ للتحلي بالحياد، إذ شددت على أن "التاريخ سيحكم على كل عضو في مجلس الشيوخ يترفع عن الخلافات الحزبية وينظر إلى الحقائق بإخلاص ويدافع عن الدستور ... والرئيس ليس ملكًا".

في المقابل، أعلن فريق "ترامب" القانوني رفضًا قويًا لاتهامات المساءلة تُلي خلال جلسة في مجلس الشيوخ في وقت سابق أثناء إجراءات التحضير للمحاكمة، ومن المتوقع أن يصدر الفريق ردًا أطول على إحاطة الديمقراطيين قبل المحاكمة.